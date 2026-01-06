ערב עצוב וקשה בירושלים, בעיצומה של עצרת המחאה נגד גזירת הגיוס. בתיעודים קשים המופצים מהזירה, נראה אוטובוס ציבורי כשהוא שועט במהירות לעבר קבוצת מפגינים שעמדו על ציר התנועה ברחוב ירמיהו, סמוך לצומת שמגר, דורס אותם וממשיך בנסיעתו מבלי לעצור להגיש עזרה.

עד ראייה שנכח במקום סיפר ל'כיכר השבת': ״זה היה נראה כמו פיגוע, הוא נסע עשרות מטרים כשילד שוכב למטה, הוא גרר אותו את כל הכביש״.

עדי ראייה נוספים שהיו במקום ספרו: "הוא היה על 80 100 קמ"ש ונסע בפול גז", "מבחינתי", סיפר אחד מהם, "זה היה פיגוע לכל דבר". לדבריו, "זה היה מפחיד ברמה שגם כשאני מספר לך עכשיו הלב שלי דופק, אתה רואה אותו לוחץ גז וכמויות חברה פשוט עפים, זה היה פחד פחדים".

העד המשיך וסיפר: "חבר שלי היה שם לפני האוטובוס, ומהערימה שהייתה שם הוא גם נתקע בזה, והוא אמר לי 'גלגלתי את עצמי שאני לא יהיה מתחת לאוטובוס'".

לשאלה האם יכול להיות שהנהג נלחץ מזה שניסו לחסום אותו, ענו השניים: "הוא לא נלחץ, הוא היה נראה רגוע לגמרי, הוא חיכה וכנראה עלו העצבים והוא נתן גז". "לא משנה מה עשו לו ולא נגעו בו, לעשות כזה דבר הזוי ומפחיד ומטורף - זה פיגוע לכל דבר" סיכמו.