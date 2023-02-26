לאחר הטרגדיה הקשה מתבררים הרגעים שקדמו לאסון | עד ראייה שנכח במקום סיפר ל'כיכר השבת': ״זה היה נראה כמו פיגוע, הוא נסע עשרות מטרים כשילד שוכב למטה, הוא גרר אותו את כל הכביש״ | עד נוסף שהיה במקום סיפר: "זה היה מפחיד ברמה שגם כשאני מספר עכשיו הלב שלי דופק, אתה רואה אותו לוחץ גז וכמויות חברה פשוט עפים, זה היה פחד פחדים" (חדשות)
התפתחות בחקירת הגניבה בבית מרן הגראי"ל שטיינמן לפני כשבועיים: לפני שעה קלה הגיע צוות החקירה המיוחד בליווי עשרות שוטרים לבית הגראי"ל ברחוב חזון איש 5, ולמרות השעה והזמן הלחוץ במרכז העיר, ערכו במקום שחזור מפורט עם אחד מעדי הראייה. תמונות (חרדים)