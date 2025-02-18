הדיל ניצח: רשימת החברים החדשים במועצת הרבנות הראשית | אדלשטיין ממשיך לסבך עניינים: ההצהרה על חוק הגיוס | הרבי ניגן על פסנטר בטיש הפירות עם אלי הרצליך | הדמעות של ר' בערל עם משפחות החטופים והמעלית החדשה (מעייריב)
המוני בית ישראל התכנסו לשיעורו של הינוקא הגאון רבי שלמה יהודה בארי ביום ט"ו בשבט, בבית מדרשו בקריית גנים שבראשון לציון | במהלך השיעור פצח הרב בנגינה על פסנתר, תוך שהוא מרחיב בשיעור תורני מעמיק במעלת ארץ ישראל ופירותיה (חרדים)
ניגון ראש חודש כסלו הוא ניגון שמחה שהולחן על ידי הרב שרגא פייטל לוין בראש חודש כסלו תשמ"ג, לציון ראש חודש כסלו תשל"ח, בו הרבי יצא לראשונה מ-770 לביתו הפרטי שברחוב פרזידנט, לאחר האירוע בשמחת תורה תשל"ח. הפסנתרן אחיה אשר כהן אלורו בביצוע ה-12 מתוך פרויקט חב"ד על הפסנתר (סינגלים)
הפסנתרן החב"די המצליח, אחיה אשר כהן אלורו בשיר השמיני מתוך פרויקט ניגוני חב"ד שלו והפעם הניגון 'ואנחנו עמך וצאן מרעיתך' ניגון חסידי ישן שהותאם במיוחד לפרק התהלים של הרבי לכבוד יום הולדתו השבעים ושמונה, בי"א ניסן תש"מ (סינגלים)