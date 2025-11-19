בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בימים אלו בפרשת ירושה יוצאת דופן, המעוררת שאלות קשות בנוגע לניצול חולשה נפשית בתקופת מגפת הקורונה. קרובי משפחתו של קשיש שנפטר בגיל 80 הגישו התנגדות נחרצת לצוואה המאוחרת שהותיר, ובה הוא מוריש את מלוא רכושו לבעליו של בית קפה בתל אביב. לטענתם, הצוואה נחתמה בנסיבות חריגות המעלות חשד לפגיעה ברצונו החופשי והמקורי של המנוח.

הקורונה, הבדידות והתלות בצעיר

הסיפור נוגע לרופא ופסיכיאטר במקצועו, אשר עלה לישראל מאוסטרליה בתחילת שנות ה-2000.

לטענת אחיו וחמשת אחייניו, המנוח שמר איתם על קשר יומיומי קרוב וקבע בצוואה קודמת כי רוב העיזבון יועבר אליהם. אולם, הצוואה הנדונה נחתמה בשיא משבר הקורונה, כאשר המנוח חי בחרדה גדולה, נצמד לדירתו בתל אביב והמעיט לצאת מחשש להידבקות, תוך שחולשתו הנפשית גוברת.

לטענת המשפחה, בתקופה זו ניצל בעל בית הקפה, הצעיר מהמנוח בכארבעה עשורים, את בדידותו ופגיעותו. אותו צעיר היה היחיד שביקר את המנוח במהלך הסגרים, ותדירות המפגשים, כך נטען, יצרה תלות משמעותית. לטענת המתנגדים, תלות זו אפשרה לבעל העסק להשפיע על ענייניו האישיים והכספיים של הפסיכיאטר המנוח, עד כדי שינוי מהותי בצוואתו.

8 מיליון שקל וסימני שאלה

שווי העיזבון הכולל, הכולל את דירתו בתל אביב, מניות בחברה משפחתית, כספים וכל תכולת ביתו, מוערך על ידי המשפחה ב-8 מיליון שקלים חדשים.

הם מציינים כי המנוח מעולם לא הביע כוונה לשנות את חלוקת רכושו או להעביר סכום כה משמעותי לאדם שאינו קרוב משפחה, דבר שלטענתם מחזק את החשד לפגיעה בכושר שיקול הדעת שלו באותה תקופה רגישה. עוד טוענים קרובי המשפחה כי הצוואה החדשה נחתמה בעיר חיפה – רחוק ממקום מגוריו – ובפני גורם שלא הכיר את המנוח.

כדי לתמוך בהתנגדותם, המשפחה מצביעה על היעדר פרטים חיוניים בצוואה המאוחרת. הפערים בין שתי הצוואות, המוקדמת והמאוחרת, מלמדים לטענתם שהמסמך הנוכחי אינו משקף את רצונו החופשי של המנוח.

לפיכך, דורשת המשפחה מבית המשפט לפסול את הצוואה האחרונה ולדון בקיום הצוואה המוקדמת, שלטענתם משקפת את כוונתו המקורית ואת מערכת היחסים המשפחתית שהתקיימה במשך שנים רבות.