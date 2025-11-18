תאונה קטלנית התרחשה לפני זמן קצר (שלישי) בבנימין. ילדה בת שמונה נפגעה מאוטובוס ומותה נקבע במקום.

הילדה - הולכת רגל, חזרה מבית הספר לביתה והיא נפגעה מאוטובוס בגבעת הראל. כונני החירום שהגיעו למקום, דיווחו על ילדה כבת 8, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית קשה, וקבעו את מותה במקום.

אחיה פריינטה חובש איחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה מסר: "נמסר לנו בזירה כי הילדה נפגעה מאוטובוס שהסיעה אותה ממקום לימודיה לביתה. למרבה הצער נקבע מותה בזירת התאונה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה.

חובש בכיר במד"א שאול מלכה סיפר: "כשהגענו למקום התאונה ידענו שמדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הולכת הרגל, ילדה כבת 8, נלכדה מתחת לאוטובוס. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא סימני חיים וסובלת מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום התאונה."