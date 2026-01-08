המשטרה מעדכנת לפני זמן קצר (חמישי) כי יש צפי לחסימות כביש 90 באיזור ים המלח –"משטרת המחוז הדרומי נערכת לקראת מערכת הגשמים הצפויה לפקוד מחר את אזור הדרום", נמסר.

על-פי תחזיות השירות המטאורולוגי, צפוי לפקוד את אזור הדרום – מיישובי לכיש, שפלת החוף, צפון הנגב, דרום ים המלח ומדבר יהודה – מזג אוויר חורפי, החל ממחר משעות הצהריים.

בשעות הבוקר של יום שישי צפויים גשמים בצפון ובמרכז, מלווים בסופות רעמים. בהמשך יתפשטו הגשמים עד לצפון הנגב. כמויות הגשם הגבוהות ביותר צפויות בהרים, בדגש על הרי המרכז.

מהצהריים ועד שעות הלילה קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בצפון ובמרכז ים המלח ובמדבר יהודה.

במסגרת הערכת מצב שהתקיימה מוקדם יותר היום במחוז הדרומי, ולאור שיקולי שמירה על שלום הציבור ובטיחות משתמשי הדרך, התקבלה החלטה כי מחר, במהלך היום, בהתאם להתפתחויות מזג האוויר, ייתכנו חסימות יזומות של כביש 90 - מצומת דרגות ועד מלונות ים המלח

"בהתאם לכך, אנו מבקשים מהציבור הרחב לתכנן מראש את נסיעותיו, ולהתאים את מסלול הנסיעה לתנאי מזג האוויר הצפויים", נמסר מהמשטרה.

עוד נמסר: "שוטרי המחוז הדרומי, על כלל יחידותיו, יחד עם שוטרי משטרת התנועה הארצית, יחידות החילוץ המשטרתיות, לוחמי מג״ב ומתנדבי כיתות הכוננות ביישובים, ייפרסו באזורים הרלוונטיים על מנת לתת שירות מיטבי לציבור משתמשי הדרך, ולשמור על חייהם ובטיחותם של כלל אזרחי ישראל. המשטרה תפרסם עדכונים שוטפים בדבר חסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות מזג האוויר, וממליצה לציבור להימנע מהגעה לאזורים בהם קיים חשש לפגעי מזג האוויר ולהיות קשובים לתחזיות ולהנחיות".

לסיום נמסר: "אנו קוראים לציבור לנהוג בזהירות רבה ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון, בשל הסכנות הקיימות לנפילה, היסחפות וטביעה. אנו מבקשים מהציבור לגלות איפוק וסבלנות ולאפשר לשוטרים לבצע תפקידם".

על פי התחזית, מחר יום שישי, גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בודדות צפויים לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. ינשבו רוחות עזות והים ייעשה מסוכן לרחצה, ואף לשייט ספינות. קיים צפי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

הטמפרטורות יירדו בצורה ניכרת, אך יהיו רגילות לעונה. בשעות הערב, ובמהלך הלילה (בין שישי לשבת) הגשמים יתמעטו וייחלשו בהדרגה.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך היום עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה רגילות עונה. לקראת ערב הגשמים צפויים להתחזק שוב, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 10-20

תל אביב: 10-21

באר שבע: 8-24

חיפה: 15-23

טבריה: 11-23

צפת: 10-18

אילת: 15-22