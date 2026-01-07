יוסף אייזנטל ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

הלווית הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל שנהרג אמש (שלישי) לאחר שנדרס על ידי נהג אוטובוס בהפגנה נגד חוק הגיוס בירושלים, תצא הבוקר בשעה 10:30 מבית המדרש 'אוהל תורה' בשכונת רמות ד' בירושלים שם למד המנוח.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התבטא לאחר חצות לילה ואמר: "הלב שותת דם בעקבות ההרג של הנער יוסף איזנטל ז"ל בן ה-14 הערב, כתוצאה מדריסה בידי נהג אוטובוס בירושלים. אני משתתף בצערה העמוק של משפחתו בשעה הקשה הזו". בן גביר עדכן על החקירה והוסיף: "מדובר באירוע חמור, שיהיה חייב להיחקר בצורה מעמיקה ויסודית. המשטרה עדכנה אותי כי כלל כיווני החקירה ביחס לאירוע נבדקים, וכי היא מתייחסת אליו במלוא החומרה".

רגעי האסון בירושלים ( צילום: יהודה אהרוני חדשות 14 )

יו״ר ש״ס, ח"כ אריה דרעי, שוחח אמש עם מפכ״ל המשטרה, רנ״צ דני לוי, ודרש "לפעול בנחישות מלאה כדי להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם הנהג הדורס".

המפכ"ל לוי אמר במהלך השיחה כי "הנהג נעצר מיידית והועבר לחקירה, המשטרה מתייחסת לאירוע במלוא חומרת הדין".

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, אמר אמש: "אירוע הדריסה וההרג של הנער בהפגנה בירושלים מזעזעת עד עמקי הנפש. אנו דורשים שהדורס יעמוד לדין וייענש בכל חומרת הדין. אי אפשר לעבור לסדר היום על מעשה הריגה מחריד שכזה".

תיעוד האסון במהלך ההפגנה ( צילום: דוברות המשטרה )

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, אמר: "קיבלתי בזעזוע את הדיווחים על האירוע הקשה והמחריד בירושלים, בו נדרסו מפגינים ובהם נער שקיפח את חייו. לבי עם משפחתו של הנער בשעה קשה זו, ואני שולח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים הנוספים באירוע.

"אני קורא למשטרת ישראל ולגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה המקסימלית עם הנהג, ולבחון את כל כיווני החקירה כדי להבטיח שצדק ייעשה. אי אפשר לעבור לסדר היום על אובדן שליטה ופגיעה בחיי אדם".

האוטובוס ממשיך לפגוע באנשים ( צילום: חמ"ל דרום )

גם באופוזיציה גינו את הדריסה והרג הנער. יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן: "אין שום תרחיש נורמלי בו ילד בן 13 לא חוזר בריא ושלם לביתו. זה פשוט בלתי נתפס"

"מדובר באוזלת יד של המשטרה. אני מצפה מרשויות החוק להתחיל לבצע את עבודתן ולהחזיר את הסדר למדינה. דריסת הילד הערב חייבת להיחקר במהרה. שולח את תנחומי למשפחת ההרוג ומאחל החלמה מלאה לפצועים".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט: "התיעוד הטראגי מירושלים שובר לב ומעורר זעזוע עמוק. המציאות הזו מטלטלת. אסור שככה תראה המדינה שלנו. אנחנו עם אחד. על משטרת ישראל למצות עד תום את חקירת האירוע ולוודא שמקרים כאלה לא יקרו. אני כואב יחד עם משפחתו של הנער שנהרג ומתפלל לשלום הפצועים".