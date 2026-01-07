כיכר השבת
"כלל כיווני החקירה נבדקים"

הלווית הבחור יוסף אייזנטל ז"ל תצא מבית המדרש 'אוהל תורה' | תיעוד: שלב אחר שלב של האסון

הלווית הבחור יוסף אייזנטל ז"ל, שנדרס אמש למוות על ידי נהג אוטובוס במהלך ההפגנה נגד נוסח חוק הגיוס, תצא הבוקר מבית המדרש 'אוהל תורה' בשכונת רמות הירושלמית | השר לביטחון לאומי בן גביר טוען: "כלל כיווני החקירה ביחס לאירוע נבדקים" | יו"ר ש"ס דרעי שוחח עם המפכ"ל ודרש: "לפעול בנחישות מלאה כדי להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם הנהג הדורס" (ארץ)

יוסף אייזנטל ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

הלווית הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל שנהרג אמש (שלישי) לאחר שנדרס על ידי נהג אוטובוס בהפגנה נגד בירושלים, תצא הבוקר בשעה 10:30 מבית המדרש 'אוהל תורה' בשכונת רמות ד' בירושלים שם למד המנוח.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התבטא לאחר חצות לילה ואמר: "הלב שותת דם בעקבות ההרג של הנער יוסף איזנטל ז"ל בן ה-14 הערב, כתוצאה מדריסה בידי נהג אוטובוס בירושלים. אני משתתף בצערה העמוק של משפחתו בשעה הקשה הזו".

בן גביר עדכן על החקירה והוסיף: "מדובר באירוע חמור, שיהיה חייב להיחקר בצורה מעמיקה ויסודית. עדכנה אותי כי כלל כיווני החקירה ביחס לאירוע נבדקים, וכי היא מתייחסת אליו במלוא החומרה".

רגעי האסון בירושלים (צילום: יהודה אהרוני חדשות 14)

יו״ר ש״ס, ח"כ אריה דרעי, שוחח אמש עם מפכ״ל המשטרה, רנ״צ דני לוי, ודרש "לפעול בנחישות מלאה כדי להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם הנהג הדורס".

המפכ"ל לוי אמר במהלך השיחה כי "הנהג נעצר מיידית והועבר לחקירה, המשטרה מתייחסת לאירוע במלוא חומרת הדין".

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, אמר אמש: "אירוע הדריסה וההרג של הנער בהפגנה בירושלים מזעזעת עד עמקי הנפש. אנו דורשים שהדורס יעמוד לדין וייענש בכל חומרת הדין. אי אפשר לעבור לסדר היום על מעשה הריגה מחריד שכזה".

תיעוד האסון במהלך ההפגנה (צילום: דוברות המשטרה)

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, אמר: "קיבלתי בזעזוע את הדיווחים על האירוע הקשה והמחריד בירושלים, בו נדרסו מפגינים ובהם נער שקיפח את חייו. לבי עם משפחתו של הנער בשעה קשה זו, ואני שולח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים הנוספים באירוע.

"אני קורא למשטרת ישראל ולגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה המקסימלית עם הנהג, ולבחון את כל כיווני החקירה כדי להבטיח שצדק ייעשה. אי אפשר לעבור לסדר היום על אובדן שליטה ופגיעה בחיי אדם".

האוטובוס ממשיך לפגוע באנשים (צילום: חמ"ל דרום)

גם באופוזיציה גינו את הדריסה והרג הנער. יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן: "אין שום תרחיש נורמלי בו ילד בן 13 לא חוזר בריא ושלם לביתו. זה פשוט בלתי נתפס"

"מדובר באוזלת יד של המשטרה. אני מצפה מרשויות החוק להתחיל לבצע את עבודתן ולהחזיר את הסדר למדינה. דריסת הילד הערב חייבת להיחקר במהרה. שולח את תנחומי למשפחת ההרוג ומאחל החלמה מלאה לפצועים".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט: "התיעוד הטראגי מירושלים שובר לב ומעורר זעזוע עמוק. המציאות הזו מטלטלת. אסור שככה תראה המדינה שלנו. אנחנו עם אחד. על משטרת ישראל למצות עד תום את חקירת האירוע ולוודא שמקרים כאלה לא יקרו. אני כואב יחד עם משפחתו של הנער שנהרג ומתפלל לשלום הפצועים".



4
הוא נכד של המורה איזנטל הבנות אלישבע?
שיר
כן....
אסתר
3
ממש מזעזע שבחור בן 14 נהרג
האם מארגני ההפגנה יקחו אחריות?
2
הכי קל לזרוק אשמה על המשטרה. על הנהג. על כל העולם.. ידינו שפכה את הדם הזה. אפשר להפגין ומצווה להפגין אבל לא צריך לחסום רכבות ואוטובוסים. ולסכן חיים. מוות מיותר שיכול החע להימנע אם המפגין היה עומד בצד ומפגין. ולא חוסם בגופו הצנום אוטובוס ונהג מופרע חסר רגש ושונא ישראל.
ליבל
אתה טועה. זו לא מצווה להפגין. זה לא רק עניין של פיקוח נפש אלא גם חילול השם מאין כדוגמתו
פיקוח נפש
באיזה מחאה עומדים בצד??? קיבלו אישור להיות שם מהמשטרה נערכו זמן רב מראש והרחובות האלו נחסמו ע"י המשטרה
חחחחח
1
חד משמעית מהסירטונים מבינים שזה פיגוע, הוא דורס בכוונה תחילה ולא עוצר גם שקוראים לו, טס במהירות מופרזת לתוך קהל,זה נראה פיגוע לכל דבר
זה פיגוע

