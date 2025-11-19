קרב ירושה חריג בבית המשפט: בני משפחתו של רופא פסיכיאטר בן 80 דורשים לבטל צוואה מאוחרת, שנחתמה בשיא מגפת הקורונה, המעניקה את כל רכושו – דירה ומניות בשווי 8 מיליון שקל – לבעל בית קפה צעיר. לטענת המשפחה, הקשיש ניצל את בדידותו וחולשתו הנפשית, והמסמך החדש אינו משקף את רצונו החופשי (חוק ומשפט)
ב-2013 אישר בית המשפט למשפחה הסכם גירושין שהעביר לאם את המשמורת על שני הילדים המשותפים. 7 חודשים לאחר מכן האב ביקש מהרבני ל"החיות" תביעת משמורת שהגיש לפני אישור ההסכם כי האם לא מקפידה על "אורח חיים יהודי". מה נפסק? (משפט)
עקב בעיות כלכליות, לקח לאישה זמן לממש את הסכם הגירושין שחייב את בעלה לשעבר להעביר לה את חלקו בדירה המשותפת. כשהגיעה השעה, היא גילתה שהוא חזר בו, והשניים נפגשו בבית המשפט. הגבר, ש"התרכז" בהתקפה אישית על בית המשפט, הפסיד (משפט)
ב-2015, שנתיים לאחר שגובש הסכם בין בני הזוג בבית הדין הרבני, הגישה האישה תביעת מזונות חדשה לבית המשפט למשפחה. השופטת הבהירה כי בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות בית הדין הרבני וציינה כי התנהלות האם נגועה בחוסר תום לב (משפט)
זוג שמתגורר בחו"ל הגיעה לחופשה, שבסופה האישה התעקשה להישאר עם הילדה בארץ. בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל חלקית את ערעורו של האב והורה לבית המשפט למשפחה לבדוק מחדש אם האב באמת "השלים" עם אי החזרת הילדה (משפט)
אל בית המשפט למשפחה הוגשה לפני מספר חודשים תביעתה של הקטינה למזונות כנגד אביה. האב טען לחוסר סמכות מכיוון שהסוגיה כבר הוכרעה בבית הדין הרבני. בקשתו למחיקת התביעה נדחתה באחרונה על ידי השופטת מרינה לוי, שקבעה כי התביעה "חדשה ועצמאית" (משפט)
חובת האב במזונות ילדיו היא עד גיל שש. בתקנות הרבנות הראשית הורחבה החובה עד לגיל חמש עשרה, כאשר בפועל בתי הדין מחייבים "כמנהג" עד גיל 18 • במאמר זה נציג מגמה חדשה העולה מפסק דין חדש, שיש לחייב הורה בשליש ממזונות ילדיו עד גיל 21 כפי הנהוג בחיובי בית המשפט (שלום בית)