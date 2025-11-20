ברקע סערת הדלפת הסרטון משדה תימן והאיומים כלפי כתב המשפט של חברת החדשות גיא פלג, שהביא לעימות בינו לבין הפרשן הבכיר של החברה עמית סגל, הבוקר (חמישי) פתח פלג במונולוג חריף נגד סגל מאחורי המיקרופון ברדיו 103.

פלג פתח ואמר כי "אני נאלץ להתייחס לחברי עמית סגל, הוא באמת חבר שלי, לפחות בתחושה שלי. ונדמה לי שיש בינינו הערכה וחיבה ולתחושתי זו הערכה וחיבה הדדית".

"ובכל זאת", המשיך "ואולי למרות זאת, אני מוכרח לומר שאני מהמקום הקטן שלי מוצא עצמי נדהם ממנו, ממה שנראה לי מופע של חוסר קולגיאליות שלו בימים האחרונים".

לדבריו, "הוא טוען שהמחנה שלי ואולי הכוונה גם אליי, מנרמלים כאן הפרות סדר ואלימות כלפי אזרחי המדינה, ונזעקים רק כשזה נוגע בנו. בחרתי מתוך הרבה כבוד למקום העבודה האחר שלי, חדשות 12, לומר את הדברים כאן ולא על המסך שכן זה גם מקום העבודה של עמית".

פלג הוסיף ודיבר על סגל ואמר כי "אני יכול לתאר לעצמי שאני שנוא על המחנה של עמית סגל, בדיוק ובעוצמה שעמית סגל שנוא, והוא שנוא, על חלק מחבריי, חלק חלק נכבד מבני המשפחה שלי וחלק עצום מקבוצת ההתייחסות שלי".

פלג המשיך במונולוג ארוך לפרוט את האיומים החמורים שהוא מקבל לאחרונה, שיתף הודעת איום ברצח לדבריו שקיבל, והתלונה שמגיש בעזרת חדשות 12 ביממה האחרונה - ותהה האם גם עמית סגל וכתבי ערוץ 14 חווים דברים מסוג זה.

מאוחר יותר עמית סגל עלה לשידור בתוכניתו של פלג והגיב לדברים. לדברי סגל "לשתוק במשך שנים שעובדי ערוץ 14 עוברים את זה ואז להתלונן על חוסר קולגיאליות? יש לך טיעונים יותר טובים מזה, גיא".

סגל סיפר על ההתקפות נגדו ואמר "הרצאה שלי בבנק לאומי שהייתה אמרוה להיות בהיכל התרבות בוטלה, כי קבוצת קפלניסטים תכננה להגיע עם זמבורות. זה היה בשנה שעברה. בנוסף לזה, הרצאה נוספת בתל אביב בוטלה, ופוצצה עקב קבוצת פעילי שמאל כולל בכיר באתר וואלה".

סגל תיאר כי בחודש מרץ הלך עם ילדו ברחוב ו"מפגינת קפלן באה לילדי בן התשע, ושאלה, 'האם אתה יודע שאבא שלך שרץ?'. זה היה בבית קפה, ביום בו נערכה הפגנה בירושלים". והוסיף בהמשך: "ליד בית בו גרתי רוססה כתובת ונמצאת עד היום, 'עמית המסית'".

בהמשך, אמר גם כי "אחת הנקודות החשובות, היא שהניסיון לתאר כאילו יש פה אלימות חד סטרית, ימנים אלימים פנאטים, שוחרי סתימת פיות, ושמאלנים מתונים שהמקסימום שהם יכולים לעשות זה לצעוק על ילד של שר, אני אומר בצער, זה לא נכון. יש פערים כמותיים מסוימים".

סגל אמר לפלג כי "אני רואה אותך כחלק מהקבוצה שנירמלה אלימות, יש לך נקודה עיוורת בגודל של אוקיינוס באשר לסימטריה הכמעט מוחלטת בין שני המחנות. אתה בורח ליקום מופלא. יש לך טיעונים יותר טובים מזה".

פליג השיב כי "זה מעליב אותי. כשאומרים על אדם 'מתמסכן', זה כאילו מדובר בזוטות. אין סימטריה ולא יכולה להיות. אתה בורח מהמהות".