ההפתעה שחיכתה לאילן לוקאץ' כשהגיע לעשות שופינג בבני ברק

העיתונאי אילן לוקאץ' מ'ערוץ 12', הגיע אמש (שני) לקניות בעיר התורה והחסידות בני ברק והופתע לגלות שתושבי העיר מכירים אותו היטב.

בפוסט שפרסם מאוחר יותר ברשתות החברתיות, הוא תיאר את ההרגשה שלו כשגילה שגם החרדים של בני ברק יודעים מי הוא.

"אתמול בערב הלכתי לקנות חליפות וחולצות בבני ברק", כתב אילן לוקאץ' ברשתות החברתיות, "הסתובבתי ברחובות הראשיים - רבי עקיבא והרב שך".

"בכל חנות שנכנסתי אליה, גם אצל הסנדלר ברחוב קוטלר ובקונדיטוריה כ"ץ, כולם זיהו אותי והכירו את הכתבות שלי", אמר העיתונאי.

אילן לוקאץ' הוא כתב בחברת החדשות ב'ערוץ 12', נשוי ואב לשלושה ילדים.