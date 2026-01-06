כיכר השבת
ברבי עקיבא והרב שך

ההפתעה שחיכתה לאילן לוקאץ' כשהגיע לעשות שופינג בבני ברק

העיתונאי אילן לוקאץ' מ'ערוץ 12', הגיע אמש לקניות בעיר התורה והחסידות בני ברק והופתע לגלות שתושבי העיר מכירים אותו | "גם הסנדלר וגם בקונדיטוריה הכירו את הכתבות שלי", אמר העיתונאי (ברנז'ה) 

אילן לוקאץ' (צילום: מתוך הפודקאסט 'הכל פתוח' של אבי שושן)

העיתונאי אילן לוקאץ' מ'ערוץ 12', הגיע אמש (שני) לקניות ב והחסידות בני ברק והופתע לגלות שתושבי העיר מכירים אותו היטב.

בפוסט שפרסם מאוחר יותר ברשתות החברתיות, הוא תיאר את ההרגשה שלו כשגילה שגם החרדים של בני ברק יודעים מי הוא.

"אתמול בערב הלכתי לקנות חליפות וחולצות בבני ברק", כתב אילן לוקאץ' ברשתות החברתיות, "הסתובבתי ברחובות הראשיים - רבי עקיבא והרב שך".

"בכל חנות שנכנסתי אליה, גם אצל הסנדלר ברחוב קוטלר ובקונדיטוריה כ"ץ, כולם זיהו אותי והכירו את הכתבות שלי", אמר העיתונאי.

אילן לוקאץ' הוא כתב בחברת החדשות ב'ערוץ 12', נשוי ואב לשלושה ילדים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בברנז´ה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר