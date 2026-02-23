כיכר השבת
"קיבלתי את המשפחה מחדש"

הידוענית שהתחזקה בשמירת השבת חושפת: "פעם לא היה לי רגע, עכשיו אני מחוברת לעצמי"

אשת האופנה והידוענית שחר חיון, העניקה בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפרה על הקשר לדת וליהדות | לדבריה, "מאז שאני שומרת שבת אני יותר מחוברת לעצמי, יש לי יותר סנטר ואני יודעת מה זה מנוחה, פעם הייתי מתזזת ממקום למקום, זזה מפה לפה" (ברנז'ה)

שחר חיון (צילום: מתוך האינסטגרם)

אשת האופנה והידוענית שחר חיון, העניקה בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפרה על הקשר לדת וליהדות.

בראיון לתוכנית "שבת מכל הסיבות" סיפרה שחר חיון: "מאז שאני שומרת שבת אני יותר מחוברת לעצמי, יש לי יותר סנטר ואני יודעת מה זה מנוחה, פעם הייתי מתזזת ממקום למקום, זזה מפה לפה, גם בשבת, נוסעת לכינרת ואז נוסעת לאילת".

בהמשך דבריה סיפרה: "פעם, לא היה לי רגע עם המשפחה שלי, לא הייתי מחוברת למשפחה שלי עד היום שהתחלתי לשמור שבת, הייתי בטלפון ואמא שלי הייתה מדברת איתי, לא הייתי מרוכזת, עכשיו בשבת אין טלפון, יש רק משפחה, כולנו ביחד, אוכלים ביחד, צוחקים ביחד, מסתלבטים ביחד ומשחקים יחד, לפעמים זה קצת מפחיד".

לדבריה, "פעם לא הייתי שומרת שבת והייתי חושבת: 'מה, בלי טלפון, בלי טלוויזיה? מה, לא לדבר עם חברים? ואם יקרה משהו?' - אז כל העולם יחכה לך, יש קטע יפה, אצילי, שאתה מתנתק ואתה לא רודף ולא רודפים אחריך".

לסיום אמרה: "יש ניתוק יפה של געגוע עם החברים, הסביבה, העבודה, אין דבר כזה לעבוד בשבת. ביום רביעי אני כבר מחכה לשבת, אני מדפדפת בסידור, רואה את שיר השירים ובא לי לקרוא את זה אחרי הדלקת נרות, קיבלתי את המשפחה שלי במתנה מחדש".

תוכן שאסור לפספס:

