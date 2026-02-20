כיכר השבת
מתחזקת

נועה קירל חושפת: “בנינו בית שמבוסס על אמונה - זה נותן לנו נחת”

בריאיון סיפרה הזמרת על הקשר שלה ושל בעלה דניאל פרץ למסורת היהודית • “אני עושה קידוש ומדליקה נרות, הוא מניח תפילין ומתפלל” • גם התקרית סביב הלבוש בריאיון זכתה להתייחסות (ברנז'ה)

1תגובות
(צילום: ללא)

הזמרת נועה קירל העניקה ריאיון לתקשורת וסיפרה על הקשר שלה ושל בעלה, שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ, לדת וליהדות - תוך שהיא מדגישה את מקומה המרכזי של האמונה בחיי המשפחה שבנו יחד.

בריאיון לאורנית פורן סויסה בערוץ 14 אמרה קירל: “בנינו בית שמבוסס על ערכים, שחלק גדול מהם זה אמונה בהשם”.

עוד הוסיפה: “אני מאמינה בהשם, עושה קידוש ומדליקה נרות שבת, אני לא מוותרת על זה. זה מאוד חשוב לנו".

לקראת הראיון, התבקשה הזמרת הישראלית המצליחה על ידי צוות ערוץ 14 שנכח במקום לעבור ללבוש צנוע יותר לצורך הריאיון - ונענתה לבקשה כאשר לבשה ג’קט שחור.

הבקשה, שעוררה הדים בכלי התקשורת, זכתה להתייחסות מצד קירל עצמה, שהבהירה כי לא הייתה לה כל בעיה עם המהלך ואף הדגישה כי היא מכבדת את כולם.

בנוסף התייחסה לנישואיה לפרץ ולחיבור שלו למסורת: “דניאל מניח תפילין כל בוקר ומתפלל, אנחנו מאוד מחוברים. זה נותן לנו ממש נחת”.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לכל יהודי יש ניצוץ בנשמה ❤🥰🥰
אפרת וקיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בציצית:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר