הזמרת נועה קירל העניקה ריאיון לתקשורת וסיפרה על הקשר שלה ושל בעלה, שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ, לדת וליהדות - תוך שהיא מדגישה את מקומה המרכזי של האמונה בחיי המשפחה שבנו יחד.

בריאיון לאורנית פורן סויסה בערוץ 14 אמרה קירל: “בנינו בית שמבוסס על ערכים, שחלק גדול מהם זה אמונה בהשם”.

עוד הוסיפה: “אני מאמינה בהשם, עושה קידוש ומדליקה נרות שבת, אני לא מוותרת על זה. זה מאוד חשוב לנו".

לקראת הראיון, התבקשה הזמרת הישראלית המצליחה על ידי צוות ערוץ 14 שנכח במקום לעבור ללבוש צנוע יותר לצורך הריאיון - ונענתה לבקשה כאשר לבשה ג’קט שחור.

הבקשה, שעוררה הדים בכלי התקשורת, זכתה להתייחסות מצד קירל עצמה, שהבהירה כי לא הייתה לה כל בעיה עם המהלך ואף הדגישה כי היא מכבדת את כולם.

בנוסף התייחסה לנישואיה לפרץ ולחיבור שלו למסורת: “דניאל מניח תפילין כל בוקר ומתפלל, אנחנו מאוד מחוברים. זה נותן לנו ממש נחת”.