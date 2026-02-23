השף המפורסם חושף: זה הסיבה שנדר שלא לפתוח מסעדות שאינן כשרות

השף הישראלי המפורסם שגב משה העניק בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר שלו לדת וליהדות. משה החזיק ברשת מסעדות ענפה ברחבי הארץ.

בראיון לפודקאסט 'הכול פתוח' של אבי שושן, שיתף שגב בהחלטה להפסיק לעבוד בשבת: "שנים עבדתי בשבתות, אבל היום כבר לא, לקהל במדינה חשוב שיהיו מסעדות כשרות ששומרות שבת".

על הנדר שקיבל על עצמו שלא לפתוח עוד מסעדה לא כשרה בישראל, סיפר: "יום אחד פגשתי במסעדה שלי קבוצה של חילונים וקבוצה של חסידים, הם החמיאו לי על האוכל הכשר - התלהבתי ונדרתי את הנדר".

לסיום הוסיף: "גדלתי בבית מאמין, זה חלק מהערכים שלי, אני גאה להיות יהודי ומגדל את הילדים על אותם ערכים, בבית אנחנו אוכלים רק כשר".