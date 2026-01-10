אלון פנקס: הסיפור מאחורי ההדחה מ'הארץ'

מתחת לרדאר של קוראי עיתון "הארץ", התנהלה במשך למעלה משנה מערכת יחסים כספית ענפה בין הפרשן אלון פנקס לבין חברה בבעלות הלוביסט ג'יי פוטליק. על פי הדיווח, פנקס קיבל סכומים המצטברים למאות אלפי שקלים, בעוד שבטורי הדעה שלו הופיעו התבטאויות ומסרים שדמו באופן מעורר תהייה לקמפיין שאותו קידם פוטליק באותה עת.

נתיב הכסף: המתווך המשותף

פרט מעניין שנחשף נוגע לדרך שבה הועברו התשלומים. הכסף לא הגיע ישירות מהלוביסט לפנקס, אלא עבר דרך איש העסקים גיל בירגר. שמו של בירגר עלה לאחרונה לכותרות בהקשר אחר, לאחר שהתברר כי העביר תשלומים גם לאלי פלדשטיין, בתקופה שבה שימש כדובר בלשכת ראש הממשלה. הצטלבות האינטרסים הזו מעלה שאלות קשות על האופן שבו גורמים בעלי עניין מצליחים להשפיע על מוקדי כוח תקשורתיים ופוליטיים.

גרסת פנקס: "ניירות מדיניות ללקוחות אחרים"

אלון פנקס מצדו דוחה את ההאשמות על מעורבות בקמפיין קטארי. בתגובתו טען כי הסיוע הראשוני לפוטליק – שכלל חיבור למשפחות חטופים ולעיתונאים – נעשה ללא תמורה. לדבריו, הכספים שקיבל בהמשך היו בעבור כתיבת שלושה ניירות מדיניות עבור לקוחות שונים לחלוטין, וכי לא היה מודע לקיומו של קמפיין המשרת אינטרסים זרים. פנקס הדגיש כי איש לא הכתיב לו מסרים בטוריו העיתונאיים.

השיחה המכריעה וההדחה השקטה

הפרשה הגיעה לשיאה כאשר הנהלת "הארץ" גילתה את דבר התשלומים וזימנה את פנקס לשיחת בירור נוקבת. למרות הכחשותיו הגורפות כי כתב עבור גורמים קטארים, הוחלט בעיתון לסיים את עבודתו לאלתר. בזמנו, נסיבות העזיבה נותרו תחת מעטה של עמימות ולא פורסמו לציבור, עד לחשיפה הנוכחית שמטילה אור חדש על סיום תפקידו של הפרשן.