כיכר השבת
צללים במערכת העיתון

אלון פנקס: הסיפור מאחורי ההדחה מ'הארץ'

הפרשן הבכיר קיבל מאות אלפי שקלים מחברה של לוביסט אמריקני, בזמן שפרסם מאמרים שתאמו את מסרי הקמפיין שלו • רשת התשלומים המורכבת עברה דרך המתווך ששילם גם לאלי פלדשטיין • פנקס מכחיש: "לא ידעתי על קמפיין קטארי" • כך הסתיימה העסקתו של אחד הכותבים המוכרים בעיתון בטונים צורמים מאחורי הקלעים (בארץ)

אלון פנקס (צילום: צילום מסך מתוך פגוש את העיתונות N12)

מתחת לרדאר של קוראי עיתון "הארץ", התנהלה במשך למעלה משנה מערכת יחסים כספית ענפה בין הפרשן לבין חברה בבעלות הלוביסט ג'יי פוטליק. על פי הדיווח, פנקס קיבל סכומים המצטברים למאות אלפי שקלים, בעוד שבטורי הדעה שלו הופיעו התבטאויות ומסרים שדמו באופן מעורר תהייה לקמפיין שאותו קידם פוטליק באותה עת.

נתיב הכסף: המתווך המשותף

פרט מעניין שנחשף נוגע לדרך שבה הועברו התשלומים. הכסף לא הגיע ישירות מהלוביסט לפנקס, אלא עבר דרך איש העסקים גיל בירגר. שמו של בירגר עלה לאחרונה לכותרות בהקשר אחר, לאחר שהתברר כי העביר תשלומים גם לאלי פלדשטיין, בתקופה שבה שימש כדובר בלשכת ראש הממשלה. הצטלבות האינטרסים הזו מעלה שאלות קשות על האופן שבו גורמים בעלי עניין מצליחים להשפיע על מוקדי כוח תקשורתיים ופוליטיים.

גרסת פנקס: "ניירות מדיניות ללקוחות אחרים"

אלון פנקס מצדו דוחה את ההאשמות על מעורבות בקמפיין קטארי. בתגובתו טען כי הסיוע הראשוני לפוטליק – שכלל חיבור למשפחות חטופים ולעיתונאים – נעשה ללא תמורה. לדבריו, הכספים שקיבל בהמשך היו בעבור כתיבת שלושה ניירות מדיניות עבור לקוחות שונים לחלוטין, וכי לא היה מודע לקיומו של קמפיין המשרת אינטרסים זרים. פנקס הדגיש כי איש לא הכתיב לו מסרים בטוריו העיתונאיים.

השיחה המכריעה וההדחה השקטה

הפרשה הגיעה לשיאה כאשר הנהלת "הארץ" גילתה את דבר התשלומים וזימנה את פנקס לשיחת בירור נוקבת. למרות הכחשותיו הגורפות כי כתב עבור גורמים קטארים, הוחלט בעיתון לסיים את עבודתו לאלתר. בזמנו, נסיבות העזיבה נותרו תחת מעטה של עמימות ולא פורסמו לציבור, עד לחשיפה הנוכחית שמטילה אור חדש על סיום תפקידו של הפרשן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר