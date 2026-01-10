אלון פנקס הוא דיפלומט ישראלי בכיר לשעבר, פרשן מדיני ומומחה ליחסים בינלאומיים. פנקס שימש בתפקידים דיפלומטיים רמי דרג, ובהם כקונסול הכללי של ישראל בניו יורק וכיועץ מדיני בכיר לשר החוץ לשעבר שלמה בן עמי. לאחר פרישתו מהשירות הדיפלומטי, הפך פנקס לאחד הפרשנים המדיניים הבולטים בישראל, המתמחה בניתוח יחסי ישראל-ארצות הברית, המדיניות החוץ הישראלית והסכסוך הישראלי-פלסטיני.

במהלך הקריירה הדיפלומטית שלו, צבר פנקס ניסיון עשיר בזירה הבינלאומית ובמערכת היחסים המורכבת בין ישראל לארצות הברית. תפקידו כקונסול כללי בניו יורק העניק לו הבנה מעמיקה של הפוליטיקה האמריקאית, הקהילה היהודית בארצות הברית והדינמיקה בין שתי המדינות. ניסיון זה הופך את ניתוחיו המדיניים לרלוונטיים ומבוססים על הכרות אישית עם השחקנים והתהליכים בזירה הבינלאומית.

כפרשן מדיני, פנקס ידוע בגישתו הביקורתית והישירה כלפי מדיניות הממשלה הישראלית, במיוחד בנושאים הקשורים לתהליך השלום, ליחסי ישראל-ארצות הברית ולמעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית. מאמריו וניתוחיו מתפרסמים בכלי תקשורת מובילים בישראל ובעולם, והוא מרצה באופן קבוע בכנסים ובפורומים מדיניים. פנקס מציג עמדות חדות ולעיתים שנויות במחלוקת, תוך שהוא מסתמך על הניסיון הדיפלומטי שלו והכרתו המעמיקה של הזירה הבינלאומית.

התמחותו של פנקס ביחסי ישראל-ארצות הברית הופכת אותו לקול משמעותי בדיון הציבורי על מדיניות החוץ הישראלית. הוא מנתח באופן שוטף את ההתפתחויות בוושינגטון ואת השלכותיהן על ישראל, תוך התייחסות למימד הפוליטי, האסטרטגי והדיפלומטי. ניתוחיו כוללים הערכות לגבי מדיניות הממשל האמריקאי, יחסי הקונגרס עם ישראל והשינויים בעמדת הקהילה היהודית האמריקאית כלפי ישראל.

בנוסף לפעילותו הציבורית כפרשן, פנקס עוסק גם בייעוץ אסטרטגי ובהרצאות אקדמיות. הוא משתף את הקהל הישראלי בתובנות מהשטח הדיפלומטי ומציע פרספקטיבה ביקורתית על האתגרים העומדים בפני ישראל בזירה הבינלאומית. גישתו משלבת ניתוח מדיני מעמיק עם הבנה של הממד האנושי והתרבותי של יחסים בינלאומיים.