הפתעה בבג"ץ: הנשיא עמית לא הוציא צו שמקפיא את סגירת גלי צה"ל

נשיא העלית יצחק עמית דן היום (שלישי) בעתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל ולא נתן צו ביניים למנוע את סגירת התחנה.

כזכור וכפי שדווח אתמול ב'כיכר השבת', התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד החלטת הממשלה לסגור את גל"צ. "ההחלטה התקבלה בחריגה מסמכות, על יסוד שיקולים זרים ובהיסמך על תשתית עובדתית לקויה, באופן המוביל לפגיעה קשה בחופש הביטוי והעיתונות ובאינטרס הציבור", נמסר.

גם ארגון העיתונאים והעיתונאיות הודיע עתר לבג"ץ נגד החלטת הממשלה לסגור את גל"צ. מהארגון נמסר כי "החלטת הממשלה מהווה פגיעה קשה ואסורה בחופש הביטוי ובחופש העיתונות. זו החלטה בלתי סבירה ובלתי מידתית הפוגעת באושיות הדמוקרטיה ושלטון החוק, ובכלל, אין לממשלה כל סמכות לנקוט בצעדים כלשהם בנוגע לשידורי התחנה".

בהחלטה היום כתב הנשיא עמית: "בשים לב למהות ההחלטה שבמוקד העתירות ולמועד כניסתה לתוקף, העתירות יועברו לדיון לפני הרכב עד לסוף חודש ינואר 2026. תגובות מקדמיות לעתירות ולבקשות למתן צו ביניים יוגשו עד 14 ימים לפני מועד הדיון שייקבע".

עוד כתב עמית: "נוכח האמור לעיל בדבר מועד הדיון, לא ראיתי להורות על מתן צו במעמד צד אחד. למען ניקיון הדעת, אקיים גילוי נאות ואציין כי בִתי ואחד מעוזריי המשפטיים שירתו בגלי צה"ל והשתחררו לפני למעלה מעשור".

כזכור וכפי שדווח, אתמול הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגירת גלי צה"ל. לפי הצעת המחליטים הסופית שפרסם כ"ץ בשבוע שעבר, התחנה ההיסטורית תרד מעל גלי האתר ושידוריה יופסקו עד ל-1 במרץ 2026.

בעקבות ההחלטה, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להפסיק באופן מיידי את כלל המיונים לגל"צ, ולהתחיל בשיבוץ החיילים המשרתים ביחידה בסדיר ובמילואים ביחידות צה"ל השונות.

עוד נמסר מלשכתו כי השר הנחה את מנכ"ל משרדו, אלוף (מיל') אמיר ברעם, לסייע בידיהם של אזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה, ולסיים את העסקתם בהסדרים ראויים ככל הניתן ובהתאם לדין.

הציטוטים מהישיבה

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבת הממשלה שבה אושרה ההחלטה על סגירת גל"צ כי "תחנה צבאית שמשדרת ברשות של צבא, נדמה לי שזה קיים בצפון קוריאה ואולי עוד כמה מדינות ואנחנו בטח לא רוצים להימנות איתן".

עוד הוא אמר: "יש הצעות חוזרות ונשנות להוציא, לבטל ולהפריט את גלי צה״ל. אני חייב להגיד שאני פתוח לכל ההצעות הללו משום שאני מאמין בתחרות. אז הגיע הזמן ויפה שעה אחת קודם".

השר כ"ץ טען בישיבת הממשלה כי "עיסוק התחנה בתכנים פוליטיים פוגעת בצבא ההגנה לישראל, בחייליו ובאחדותו. כאשר החליטה ממשלת ישראל על הקמת תחנת שידור צבאית היא כיוונה לכך שהתחנה תשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם. בפועל, התחנה הפכה במהלך השנים לבמה שבה נשמעות דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל ואת חיילי צה"ל עצמם".

כ"ץ עוד סבור כי "גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים - ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם ערכי צה"ל. בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה ובמורל. חמור מכך, אויבינו מפרשים את המסרים האלה לא אחת ככאלו שמועברים על ידי צה"ל".

השרה אורית סטרוק אמרה כי: "גל"צ היא היחידה הצה"לית היחידה בה מתבצע חילול שבת ומועדי ישראל בפקודה, ללא שום קשר לבטחון או לפיקוח נפש. זו סיבה נוספת לסגירת התחנה, מעבר לעובדה שמדובר בהמלצה של 3 רמטכ"לים, ולבעיה ערכית בסיסית בעצם העיסוק של חיילי צה"ל בפוליטיקה".

לדבריה, אותה בעיה קיימת גם בגלגלצ, ועל כן נכון לסגור גם אותה, בהיותה יחידה צה"לית, ולהעבירה למשרד התחבורה, שם תוכל לחזור ליעודה המקורי, כחלק מהמאמץ להיאבק בתאונות הדרכים. "גלגלצ לא מתפקדת כלל בתחום המאבק בתאונות, והראיה: אינה משנה את פס השידורים שלה בהתאם לתאונות הדרכים".

השר שיקלי אמר בישיבה: "בדמוקרטיה תקינה אין מקום לתחנה צבאית המשדרת תכני פוליטיקה ואקטואליה. שנית, גלי צה״ל שימשה כקרש קפיצה לקריירה תקשורתית, וככזו הייתה נגועה עד צוואר בפרוטקציוניזם – חבר מביא חבר, בת או בן של החבר. ולבסוף, המנדט שניתן לגלי צה״ל לשידורי אקטואליה ופוליטיקה נוצל לרעה".

לדבריו, "התחנה סבלה מחוסר איזון וממחסור בגיוון בעמדות, ונטתה במובהק לעמדות שמאל, ששיאן בעידוד תנועת הסרבנות הפוליטית בימים שקדמו למלחמה".

יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט כתב בתגובה להחלטה על סגירת גל"צ כי היא "מהלך השתקה של פוליטיקאים מבוהלים שהחליטו לשנות את פני המדינה". עוד הוא כתב: "מי שסוגר את התחנה במקום להעביר אותה לשידור ציבורי-אזרחי, לא מחפש יעילות. הוא משתיק ביקורת, מפחד מתקשורת חופשית ופועל בעוד דרך בניסיון להנדס את תודעתם של אזרחי ישראל".