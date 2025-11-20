מרוץ נגד השעון: המשטרה מול תופעת ההסלקות המתוחכמות

לכידת מסתננים ( צילום: דוברות המשטרה )

האתגר הביטחוני גובר, והמשטרה פונה להיי-טק: חטיבת אבטחה ורישוי של משטרת ישראל פרסמה ביום רביעי, 19 בנובמבר 2025, קול קורא דחוף לקבלת מידע והדגמות של אמצעים טכנולוגיים חדשניים. הצורך הדרמטי נובע מול תופעה הולכת ומחמירה של הסתננויות לא חוקיות דרך מעברים ומחסומים, המבוצעות באמצעות הסלקות מתוחכמות ביותר.

המסמך, שפורסם באתר הממשלתי, חושף כי המבריחים משתמשים כיום בטכניקות מתקדמות, כולל הסלקת אנשים בתאי דפנות כפולות, ברצפות חלולות, בגגות מזויפים או מאחורי מערכות קירור במכולות – שיטות שמקשות עד מאוד על הזיהוי באמצעות בדיקות ויזואליות או ידניות.

תפיסת הברחות ( צילום: דוברות המשטרה )

הדרישות המבצעיות הקשוחות המשטרה, יחד עם רשות המעברים והמכס, הציבה דרישות מבצעיות נוקשות במיוחד: ניידות מלאה: המערכת חייבת להיות ניידת לחלוטין ולעבוד במחסומי פתע ובתנאי שטח קשים – כולל לילה, גשם, חום או קור – ללא תלות באספקת חשמל חיצונית. זמן תגובה: זמן הסריקה חייב להיות דקות בודדות בלבד לרכב שלם או למכולה. פשטות תפעול: המערכת צריכה להיות פשוטה דיה לתפעול על ידי שוטר או מאבטח רגיל, ללא צורך בהכשרה טכנית ארוכה .זיהוי מדויק: עדיפות עליונה ניתנת ליכולת ספירת מספר האנשים וזיהוי מיקומם המדויק, וכן לזיהוי בעלי חיים מוברחים. תנאי סף בינלאומי: המערכת חייבת להיות כבר בשימוש מבצעי בגופי אכיפה מוסדרים במדינות כמו האיחוד האירופי, ארה"ב או קנדה.

מחסום לתפיסת מסתננים ( צילום: דוברות המשטרה )

חיפוש אחר "טכנולוגיית הדופק"

הדרישות המפורטות תפורות כמעט במדויק סביב טכנולוגיית זיהוי דופק לב ורעידות מיקרוסקופיות – טכנולוגיה המזהה את הרטט הזעיר של פעימת לב אנושי דרך מתכת, בידוד או סחורה. לפי דיווח של עמי רוחקס דומבה המומחה לטכנולוגיות צבאיות, מערכות אלו מופעלות בהצלחה זה שנים בגבולות אירופה וארה"ב, והן נחשבות לאמינות ביותר בהתמודדות מול הסלקות מורכבות.

בנוסף, נבחנות גם טכנולוגיות חלופיות, כמו מערכות CO2 מתקדמות או סנסורים תרמיים, אך המשטרה מחפשת את המערכת שתספק את המענה המהיר והמדויק ביותר לאתגר המורכב שהוצב בפניה.