חיים בפחד מתמיד: מרכז יהודי אמריקני הותקף בעיר הליברלית 

אמש (ראשון), הושחתו משרדי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC) במרכז הקהילתי שפר שבלוס אנג’לס, באירוע שהוגדר על ידי הארגון כהשחתה אנטישמית קשה ומזעזעת.

על שביל הכניסה למבנה, כמו גם על מחסומים סמוכים, רוססו צלבי קרס, אותיות “SS” והמילה "Burn". בין הציורים נכללו גם מסרים בוטים כגון "Jews ***, BDS”. על בובת שלג המוצבת בכניסה למשרדים רוסס צלב קרס נוסף.

על פי הדיווחים, מדובר באחת ממספר פעולות גרפיטי שנאה שהתרחשו בו-זמנית בסוף השבוע ברחבי הוואלי. התמונות והסמלים המזוהים עם המשטר הנאצי, לצד קריאות אנטישמיות בוטות, עוררו זעזוע רב בקרב חברי הקהילה המקומית.

ה-IAC מסר כי פנה למשטרת לוס אנג’לס, שהחלה בחקירה. מצלמות האבטחה במקום תיעדו את החשוד, והמשטרה בוחנת את הצילומים במטרה לאתרו.

בפוסט שפרסם הארגון ברשתות החברתיות נכתב: "מרכז שפר הוא הבית של הקהילה הישראלית-אמריקאית והקהילה היהודית כאן בלוס אנג’לס. אנחנו נמשיך לעמוד חזקים ומאוחדים מול כל גילוי שנאה ואנטישמיות".