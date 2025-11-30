הפתעה מאכזבת במיוחד לתיירים: זאת העיר הכי מלוכלכת בעולם

בדיקה של חברת Radical Storage, שירות אחסון מזוודות בינלאומי, שניתחה יותר מ-80 אלף ביקורות בגוגל על האטרקציות המובילות בערים הגדולות בעולם, מעלה כי בודפשט, בירת הונגריה, היא העיר המלוכלכת בעולם, בעוד קרקוב בפולין מדורגת כעיר הנקייה ביותר.

קרקוב ניצבת בראש הרשימה עם 98.5% ביקורות חיוביות בנוגע לניקיון. מעבר לניקיון הרחובות, פולין השקיעה בעשור האחרון בתשתיות מחזור מתקדמות ובתחזוקת מרחבים ציבוריים. בדו"ח Quality of Life של הנציבות האירופית לשנת 2023 יותר מ-80% מתושבי העיר הביעו שביעות רצון מלאה מהכיכרות, השווקים והמדרחובים. המבנה הקומפקטי של העיר, הנוח במיוחד להליכה, מאפשר למבקרים לחוות את הניקיון מקרוב.

שארג'ה באיחוד האמירויות מדורגת במקום השני עם 98% ביקורות חיוביות. העיר שומרת על רחובות נקיים כמו המוזיאונים שלה, והשקיעה יותר מ-75 מיליון דירהם בציוד ניקיון חדש לצד אכיפת קנסות נגד השלכת פסולת. סינגפור, הידועה כתקן עולמי לניקיון עירוני, מדורגת במקום השלישי עם כמעט 98% ביקורות חיוביות, הודות לחוקים נוקשים נגד השלכת פסולת, יריקה ולעיסת מסטיק, מערכת ניהול פסולת יעילה ותרבות שמקדשת ניקיון.

לעומת זאת, הנתונים מראים שמספר מהערים המתויירות ביותר בעולם מתמודדות עם בעיות ניקיון משמעותיות. בבודפשט, לדוגמה, 37.9% מהביקורות מתארות לכלוך או תחזוקה לקויה – שיעור גבוה יותר מכל עיר אחרת במחקר. חלק מהבעיה נובע מקשיים של מערכת ניהול הפסולת להתמודד עם עלייה חדה בתיירות. בחודש ספטמבר 2025 לבדו נרשמה עלייה של 12% במספר המבקרים.

רומא מדורגת במקום השני בין הערים המלוכלכות באירופה, עם 35.7% מהביקורות הכוללות הערות על לכלוך. לפי דו"ח 2023 של האיחוד האירופי, 71% מתושבי העיר אינם מרוצים מרמת הניקיון ורק 3% סבורים שאיכות החיים השתפרה בשנים האחרונות. גם חווית התיירים משקפת נתונים אלה.

לאס וגאס בארצות הברית מדורגת במקום השלישי עם 31.6% ביקורות שליליות. העיר, שפועלת 24/7 ומארחת מיליוני מבקרים, מתמודדת עם אתגרי ניקיון טבעיים.

המחקר הסתמך על 100 הערים המופיעות במדד Top 100 City Destinations של Euromonitor – דירוג בינלאומי של ערי התיירות המובילות בעולם. עבור כל עיר נותחו 10 האטרקציות התיירותיות המרכזיות, ונאספו כל ביקורות הגוגל שנכתבו עליהן בין אוקטובר 2024 לנובמבר 2025 וכללו את המילים clean או dirty. האזכורים נותחו לפי ההקשר וסווגו כחיוביים או שליליים, וכך חושב ציון ניקיון לכל עיר.