אימוג'י הצית את הטבח: נחשף קוד המוות במתקפת חמאס בשמחת-תורה

תיעוד מכניסת כוחות חטיבה 401 לרצועת עזה בפעם הראשונה ב-27 באוקטובר 2023 - צילום: דובר צה"ל תיעוד מכניסת כוחות חטיבה 401 לרצועת עזה בפעם הראשונה ב-27 באוקטובר 2023 | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:46 תיעוד מכניסת כוחות חטיבה 401 לרצועת עזה בפעם הראשונה ב-27 באוקטובר 2023 ( צילום: דובר צה"ל )

מי היה מאמין שהמתקפה המתועבת ביותר בתולדות המדינה החלה בלחיצה פשוטה על המקלדת בנייד? בעוד ישראל נמה את שנתה בבוקר השמחת תורה, רצף קטלני של אימוג'ים – סמלים תמימים לכאורה – החל לרוץ בקבוצות הוואטסאפ הסגורות של הזרוע הצבאית של חמאס. זה לא היה רק הודעה; זה היה "קוד המוות" ששלח אלפי מרצחים למסגדים ולמחסני הנשק בדרך לשינוי פני האזור לנצח.

על פי ממצאים חדשים מניתוח מכשירי הטלפון של המחבלים, שפורסמו לראשונה ב-ynet, מתברר כי חמאס "ניסה" את הקוד הזה פעמיים בעבר. בספטמבר 2022 ובאפריל 2023 נשלחו אותם אימוג'ים בדיוק כחלק מניסיונות להוציא לפועל מתקפה רחבה שלא הבשילה בשל חילוקי דעות פנימיים בארגון. בצה"ל מודים היום ביושר ובכאב: גם אם הקוד היה מזוהה בזמן אמת, המערכת לא הייתה משכילה להבין שמדובר במימוש תוכנית הפלישה הכוללת "חומת יריחו". הקוד הופץ שעות ספורות לפני הפשיטה ושימש כ"פעמון" להתייצבות. עם קבלת האות, המחבלים ידעו בדיוק לאן ללכת: חלקם הגיעו למסגדים לתדרוך אחרון, אחרים פנו למערכים התת-קרקעיים כדי לאסוף ציוד טקטי, והשאר פשטו על המחסנים, עלו על מדים והצטיידו באמצעי לחימה לקראת הפריצה הגדולה. האימוג'י, שבמציאות נורמלית משמש להבעת רגשות, הפך בידי חמאס לכלי נשק מודיעיני יעיל שהצליח לחמוק מתחת לרדאר של טכנולוגיות הניטור המתקדמות ביותר בעולם.

מרחב הבלימה במושב יתד ( צילום: תחקיר צה"ל )

"חומת יריחו" - התוכנית שהוכנה שנים

כידוע, תוכנית "חומת יריחו" לא נולדה בן לילה. חמאס תכנן את המתקפה במשך שנים ארוכות, תוך שהוא מנצל כל חולשה במערך הביטחוני הישראלי. הארגון ערך תרגילים חוזרים ונשנים, צילם סרטונים תעמולתיים ואף הפיץ איומים גלויים – אך אף אחד לא חשב שהם יעזו לממש את האיום באופן כה מסיבי ומתואם.

התחקיר מגלה כי בשני הניסיונות הקודמים, בספטמבר 2022 ובאפריל 2023, נשלח אותו קוד אימוג'י בדיוק, אך המתקפה לא יצאה לפועל. גורמי מודיעין מעריכים כי מחלוקות פנימיות בארגון, לצד חששות מתגובה ישראלית מיידית, גרמו לביטול התוכנית ברגע האחרון. אולם בשמחת תורה תשפ"ד, כשישראל הייתה שקועה בחגיגות ובתפילות, חמאס החליט שזה הרגע המושלם לתקוף.

חורבן בעוטף עזה מיד לאחר מתקפת החמאס ( צילום: משה שי / פלאש 90 )

צה"ל: "לא היינו מבינים את המשמעות"

בצה"ל מודים היום בכנות מרה: גם אם מערכות המודיעין היו מצליחות ליירט את הקוד בזמן אמת, לא היה ברור כלל שמדובר באות לפלישה כוללת. "זה היה נראה כמו עוד הודעה בקבוצת וואטסאפ", מסביר גורם בכיר במערכת הביטחון. "אנחנו עוקבים אחרי מאות אלפי הודעות ביום, ואימוג'ים הם חלק מהשפה הרגילה. לא היה לנו מושג שזה קוד מוסכם".

הממצאים מעלים שאלות קשות על יכולת המודיעין לפענח קודים פנימיים של ארגוני טרור. בעוד שישראל משקיעה מיליארדים בטכנולוגיות ניטור מתקדמות, חמאס הצליח לעקוף את כל המערכות באמצעות שיטה פשוטה ויעילה – קוד אימוג'י שהוסכם מראש ושודר בקבוצות סגורות.

גורמי ביטחון מדגישים כי מאז הטבח, צה"ל שינה לחלוטין את שיטות המעקב והניתוח של תקשורת דיגיטלית. "אנחנו לומדים את השיעור הקשה הזה", מציין הגורם הבכיר. "היום אנחנו מתייחסים לכל דפוס תקשורת חריג, גם אם הוא נראה תמים, כאיום פוטנציאלי".

קרב במושב יתד ( צילום: תחקיר צה"ל )

מהמסגד למחסן: כך התארגנו המחבלים

על פי התחקיר, הקוד שודר בשעות הבוקר המוקדמות של שמחת תורה. מחבלים שקיבלו את ההודעה ידעו בדיוק מה לעשות: חלקם התכנסו במסגדים מקומיים לתדרוך אחרון ולתפילה לפני הקרב, אחרים ירדו למנהרות ולמערכים התת-קרקעיים כדי לאסוף ציוד טקטי, ורבים נוספים פשטו על מחסני נשק ציבוריים, שם הם לבשו מדים צבאיים והצטיידו בנשק כבד, רימונים ואמצעי לחימה נוספים.

התיאום המדויק והמהיר של אלפי מחבלים מעיד על תכנון מוקפד ועל משמעת ארגונית גבוהה. חמאס הצליח להפוך את הקוד הפשוט לכלי תיאום יעיל שאיפשר לו לבצע את המתקפה הגדולה ביותר על ישראל מאז מלחמת יום הכיפורים.

כיום, כשהמלחמה נמשכת, צה"ל ממשיך לחסל מחבלים שהשתתפו בטבח. רק לאחרונה חוסל מחבל חמאס שתועד מחייך בזמן הפשיטה על מחנה רעים, וגורמי ביטחון מבטיחים: "כל מי שהשתתף באותו יום נורא ישלם את המחיר המלא".

חניון רעים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הלקחים למערכת הביטחון

התחקיר מצטרף לשורה ארוכה של דוחות וחקירות שבוחנים את הכישלון המודיעיני והמבצעי של 7 באוקטובר. מבקר המדינה כבר חשף את המחדלים בשיקום עוטף עזה, ועתה מתברר שגם במישור המודיעיני היו פערים משמעותיים.

גורמי ביטחון מדגישים כי הלקח המרכזי הוא הצורך בגמישות מחשבתית ובהבנה שאויבי ישראל משתמשים בשיטות יצירתיות ובלתי צפויות. "אנחנו לא יכולים להסתמך רק על טכנולוגיה", מסביר מומחה למודיעין. "צריך גם אינטואיציה, הבנה של התרבות והמנטליות של האויב, ויכולת לחשוב מחוץ לקופסה".

בס"ד, למרות הכישלון הראשוני, צה"ל הצליח לעצור את המתקפה ולהשיב מלחמה. במושב יתד, למשל, תושבים מנעו טבח וניטרלו את המחבלים בזכות תושייה ואומץ לב. אך הזיכרון של אותו בוקר נורא, שהחל בקוד אימוג'י פשוט, ימשיך ללוות את עם ישראל לדורות.