שבת רוממה ומלאת הוד עברה על קהל חסידי ואוהדי בית זוטשקא, שהתכנסו בצל הקודש לציון יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מזוטשקא זי"ע. בצל בנו הגדול וממלא מקומו, האדמו"ר מזוטשקא, בשילוב נעילת ימי השובב"ים.

לאורך כל תקופת השבועות של ימי השובבי"ם הורגשה בקרב החסידים התעלות רבתי, זאת לאור התעוררותו של האדמו"ר הקורא לחסידיו להרבות בתפילה ובמעשים טובים בימים אלו. כידוע, האדמו"ר משקיע כוחות מרובים בהכנת הקהל עוד טרם בוא הימים הנשגבים, ובמהלך כל שבועות השובב"ים נשא שיחות התחזקות והכנה המעוררות את הלבבות לעבודת השם וטהרת הנפש.

אורח נכבד פיאר את השבת בצל הקודש, אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מזוטשקא מונסי, שהגיע לשהות בצל אחיו הגדול. במהלך השבת כולה ניכרו אותות הכבוד וההערכה ההדדית בין האחים האדמו"רים, כאשר האדמו"ר כיבד את אחיו כערכו הרם לגשת לפני התיבה למספר תפילות, וכן בטיש רעווא דרעווין כיבדו לשורר את המזמור 'מזמור לדוד'.