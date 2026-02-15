כיכר השבת
התעלות והתרוממות

שלהבת של קודש | רגעי השיא בחצר הקודש זוטשקא ביומא דהילולא ובחתימת ימי הרצון

מאות חסידי זוטשקא שהו השבת במרכז החסידות בבני ברק, לחסות בצל האדמו"ר מתוך דבקות עילאית וכיסופין, לרגל הילולת האדמו"ר זצ"ל, ולרגל סיום ימי השובבי"ם| האדמו"ר מזוטשקא עורר את הקהל בשיחות התחזקות לקראת נעילת ימי הרצון | האחים האדמו"רים ערכו את השולחנות במהלך השבת יחדיו | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)

מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )

שבת רוממה ומלאת הוד עברה על קהל חסידי ואוהדי בית זוטשקא, שהתכנסו בצל הקודש לציון יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מזוטשקא זי"ע. בצל בנו הגדול וממלא מקומו, האדמו"ר מזוטשקא, בשילוב נעילת ימי השובב"ים.

לאורך כל תקופת השבועות של ימי השובבי"ם הורגשה בקרב החסידים התעלות רבתי, זאת לאור התעוררותו של האדמו"ר הקורא לחסידיו להרבות בתפילה ובמעשים טובים בימים אלו. כידוע, האדמו"ר משקיע כוחות מרובים בהכנת הקהל עוד טרם בוא הימים הנשגבים, ובמהלך כל שבועות השובב"ים נשא שיחות התחזקות והכנה המעוררות את הלבבות לעבודת השם וטהרת הנפש.

אורח נכבד פיאר את השבת בצל הקודש, אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מזוטשקא מונסי, שהגיע לשהות בצל אחיו הגדול. במהלך השבת כולה ניכרו אותות הכבוד וההערכה ההדדית בין האחים האדמו"רים, כאשר האדמו"ר כיבד את אחיו כערכו הרם לגשת לפני התיבה למספר תפילות, וכן בטיש רעווא דרעווין כיבדו לשורר את המזמור 'מזמור לדוד'.

מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )
מוצשב"ק הילולא בחצה"ק זוטשקא (צילום: משה גולדשטיין )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

התעלות והתרוממות

|

בעקבות ההצלחה הכבירה

|

בעיר התורה בהרי יהודה

|

כִּי טוֹב סַחְרָהּ

|

שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד

|

סיפור למוצאי שבת

|

האדמו"ר הופיע בהיכל

|

סגירת מעגל היסטורית

||
10

מהראשל"צ ועד זקני המשפיעים

||
11

צפו בגלריה

|

אש קודש בבריטניה

|

קול רינה וישועה

|

התפעלות בשומרון

|

תיעוד מהקודש פנימה

|

מטען רוחני לדורות

|

ישועות במערב

||
4

המלכות הגיעה לאמריקה

||
11

כאחד האדם בצידי הדרכים

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר