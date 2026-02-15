תעופה קרבית: מאחורי הקלעים של ההכנה המבצעית הצרפתית - צילום: חיל האוויר והחלל של צרפת |חשבון רשמי תעופה קרבית: מאחורי הקלעים של ההכנה המבצעית הצרפתית | צילום: צילום: חיל האוויר והחלל של צרפת |חשבון רשמי 10 10 0:00 / 1:42 תעופה קרבית: מאחורי הקלעים של ההכנה המבצעית הצרפתית ( צילום: חיל האוויר והחלל של צרפת |חשבון רשמי )

המרדף אחרי עליונות אווירית במזרח התיכון עולה שלב, והפעם קטאר היא זו שטורפת את הקלפים. תערוכת DIMDEX 2026 בדוחה הפכה לזירת הפיצוץ הטכנולוגי, כשחיל האוויר של האמירויות חשף את "חוד החנית" של ההגנה האווירית העולמית. בעידן שבו כטב"מים מתאבדים הפכו לנשק יום הדין, הקטארים לא לוקחים סיכונים ומכניסים לשטח מערכות גילוי עם מוח דיגיטלי שמסוגל להפריד בין ציפור למטרה עוינת בשבריר שנייה.

מעבר לטווח הראייה: המכ"מים שיצודו כל איום מתמרן העסקה שנחתמה מול Thales הצרפתית כוללת את המערכות המתקדמות ממשפחת ה-Ground Master. מדובר בטכנולוגיית AESA 4D המשלבת אלגוריתמים של בינה מלאכותית (AI). אלו לא רק מכ"מים, אלא "ציידים דיגיטליים" המסוגלים לזהות מטרות קטנות ואיטיות במיוחד בסביבות רוויות הפרעות אלקטרומגנטיות. מדובר בבניין כוח אווירי שסוגר את השמיים הרמטית בפני חדירות עוינות.

מכ"ם ה-Ground Master הצרפתי שיעניק לקטאר עליונות אווירית ( צילום: המנהל הכללי של חימוש של צבא צרפת | חשבון רשמי )

שרשרת קטלנית אחת: המערכת שמאחדת את כל חיישני המפרץ

הנדבך המרתק ביותר בעסקה הוא פלטפורמת האינטגרציה הדיגיטלית (SDIP). מדובר בקומת ביטחון טכנולוגית המאפשרת לקטאר לאחד את כל החיישנים הקיימים – כולל אלו שאינם מתוצרת ארה"ב – תחת ממשק מבצעי אחד. המערכת מקצרת את שרשרת קבלת ההחלטות לאפס ומעניקה למפקדים יכולת מסירות נפש מבצעית בתגובה לאיומים בזמן אמת. עם התחייבות לתחזוקה עד 2036, קטאר מבססת את עצמה כמעצמה האווירית הדיגיטלית ביותר באזור.