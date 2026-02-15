מפת הפשיעה החדשה של ישראל חושפת פערים קיצוניים: בעוד מודיעין עילית מוכתרת כעיר הבטוחה בישראל (עם 0.15% פשיעה בלבד), הערים הגדולות כמו באר שבע ותל אביב ממשיכות להוביל בנתוני האלימות והגניבות. השקט הזה עומד בניגוד לסערה הציבורית סביב "משלוחי הפינוקים" (קינדר ורד-בול) שאושרו לכניסה לעזה לרגל הרמדאן – צעד שעורר זעם בשל התייקרות הממתקים בארץ והתחושה של תעדוף הומניטרי על פני אינטרס ישראלי.

במישור הפוליטי-פסיכולוגי, התמיכה בנתניהו נותרת יציבה כסלע. הניתוח מראה כי לא מדובר בשיקול רציונלי, אלא ב"חוזה הישרדותי" רגשי; הבוחרים רואים בו דמות אב חזקה ומזהים את הרדיפה המשפטית נגדו כמתקפה אישית על זהותם. תחושה זו מתודלקת מביקורת על אכיפה בררנית, בה חקירות נפתחות במהירות תחת לחץ תקשורתי (כמו בפרשת ברוורמן), בזמן שפרשות אחרות נותרות ללא מענה.

מעל לכל אלו מרחפת הדרמה הבינלאומית: הלחץ הישיר של הנשיא טראמפ על הנשיא הרצוג למתן חנינה לנתניהו. בעוד הבית הלבן דוחק, היועמ"שית בהרב-מיארה מתעקשת על הנהלים היבשים, מה שמשאיר את המערכת כולה במתח שיא בין הלחץ האמריקאי לבירוקרטיה הישראלית.