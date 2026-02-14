העולם המערבי וארה"ב בראשו יאבדו את שארית אמינותם אם לא יפעלו באופן נחרץ נגד המשטר באיראן, כך התריע הסנאטור הרפובליקני המקורב לטראמפ, לינדזי גראהם, במהלך אירוע במינכן.

לדבריו של גראהם, הימנעות ממימוש ההבטחות למיטוט שלטון האייתולות תוכיח כי המערב מסתפק בדיבורים בלבד.

גראהם הבהיר כי חוסר פעולה מצד הממשל בוושינגטון בשעה המכרעת ישדר לעולם שאי אפשר לסמוך על הבטחותיה של אמריקה. "זה אומר שהעולם המערבי מלא בשטויות", אמר הסנאטור והוסיף כי "כל מה שהם עושים זה לדבר, וכש'הצמיג פוגש את הכביש' הם לא עושים שום דבר לעזאזל". הוא הדגיש כי לא ניתן להמשיך ולעודד את המפגינים באיראן מבלי לספק גיבוי מעשי בשטח. "אתה לא יכול לומר כל הזמן 'המשיכו להפגין, אנחנו תומכים בכם, העזרה בדרך' - ואז לא לעשות כלום", ציין.

למרות דברי הביקורת על התנהלות אפשרית של רפיון, הביע גראהם אמון בנשיא טראמפ וציין כי הוא מאמין שהנשיא יעמוד בהתחיבויות שנתן.

עם זאת, הסנאטור הציב תנאי ברור לכל התקדמות מדינית מול טהראן, והצהיר כי כל הסכם שיתגבש בעתיד יחייב את אישורו של הבית העליון בקונגרס. "הסכם עם איראן חייב להגיע לסנאט, ואני לא אתן את ברכתי להסכם גרוע", סיכם גראהם, תוך שהוא מגדיר תרחיש שבו המשטר האיראני שורד את הלחץ האמריקני כ"אסון".