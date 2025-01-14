לרגל הילולת האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, ערך אמש (מוצ"ש) בנו, האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש במשנתו של אביו ובדרכו שהותיר מורשה לדורות | בטיש השתתף גם אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מזוטשקא מונסי (חסידים)
לקראת ימי השובבי"ם ערך האדמו"ר מזוטשקא מונסי מלווה מלכה לבחורי החסידות. במהלך הסעודה עורר לבבם לתורה ועבודה בימים נשגבים אלו | האדמו"ר עורר את הבחורים בניגוני קודש בעודו מנגן בכינור כפי מנהג אבותיו למעלה בקודש בימי החנוכה, ובהיות וחלק מהבחורים לא נכחו במעמדי הדלקת הנרות בחר הרבי לנגן גם במסיבה זו | צפו בתיעוד (חסידים)