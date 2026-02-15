טראמפ מבהיר שוב בפוסט ארוך: זו הדרישה המיידית של ארה"ב מחמאס

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום (ראשון) לפעילותה של מועצת השלום וקבע כי "למועצת השלום יש פוטנציאל בלתי מוגבל".

לדבריו, כבר באוקטובר האחרון פורסמה התוכנית מטעמו לסיום קבע של הסכסוך בעזה, אשר אומצה פה אחד על ידי מועצת הביטחון של האו"ם. הנשיא ציין כי בעקבות מהלך זה הוענק סיוע הומניטרי במהירות והובטח שחרורם של כל בני הערובה.

הנשיא הזכיר כי בחודש שעבר התכנסו בדאבוס שבשוויץ שני תריסר חברים מייסדים כדי לחגוג את הקמתה הרשמית של המועצה ולהציג חזון לאזרחי עזה ולעולם כולו. הנשיא כתב כי המטרה היא להציג "חזון נועז לאזרחים בעזה, ובסופו של דבר, הרבה מעבר לעזה - שלום עולמי!".

ביום חמישי הקרוב, ה-19 בפברואר 2026, צפויים חברי המועצה להתכנס שוב במכון לשלום על שם דונלד ג'יי טראמפ בוושינגטון. הנשיא פירט כי במעמד זה יוכרז כי המדינות החברות התחייבו לתרום סכום של למעלה מ-5 מיליארד דולר לשיקום הרצועה. טראמפ הוסיף כי "ב-19 בפברואר 2026, יצטרפו אלי שוב חברי מועצת השלום במכון לשלום ע"ש דונלד ג'יי טראמפ בוושינגטון הבירה, שם נודיע כי המדינות החברות התחייבו לתרום יותר מ-5 מיליארד דולר למאמצי ההומניטריים והשיקום של עזה, והקצו אלפי אנשי צוות לכוח הייצוב הבינלאומי ולמשטרה המקומית כדי לשמור על הביטחון והשלום עבור תושבי עזה".

במסגרת דבריו הבהיר הנשיא כי "חמאס חייב לעמוד במחויבותו לפירוז מלא ומיידי". לסיום הביע טראמפ את הערכתו לתפקידו כיו"ר המועצה וציין כי מדובר בכבוד עבורו. לדבריו, "מועצת השלום תתגלה כגוף הבינלאומי המשמעותי ביותר בהיסטוריה".