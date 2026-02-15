כיכר השבת
בדעה אחת עם ישראל

טראמפ מבהיר שוב בפוסט ארוך: זו הדרישה המיידית של ארה"ב מחמאס

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם פוסט ארוך בנושא מועצת השלום העולמית שהקים, אשר תפקידה הראשון יהיה לפקח על התהליך בעזה | הנשיא הבהיר כי חמאס מחויב לעמוד בהתחייבויותיו - וזאת באופן מיידי ומלא (חדשות) 

טראמפ ונתניהו (צילום: הבית הלבן)

נשיא , , התייחס היום (ראשון) לפעילותה של מועצת השלום וקבע כי "למועצת השלום יש פוטנציאל בלתי מוגבל".

לדבריו, כבר באוקטובר האחרון פורסמה התוכנית מטעמו לסיום קבע של הסכסוך בעזה, אשר אומצה פה אחד על ידי מועצת הביטחון של האו"ם. הנשיא ציין כי בעקבות מהלך זה הוענק סיוע הומניטרי במהירות והובטח שחרורם של כל בני הערובה.

הנשיא הזכיר כי בחודש שעבר התכנסו בדאבוס שבשוויץ שני תריסר חברים מייסדים כדי לחגוג את הקמתה הרשמית של המועצה ולהציג חזון לאזרחי עזה ולעולם כולו. הנשיא כתב כי המטרה היא להציג "חזון נועז לאזרחים בעזה, ובסופו של דבר, הרבה מעבר לעזה - שלום עולמי!".

ביום חמישי הקרוב, ה-19 בפברואר 2026, צפויים חברי המועצה להתכנס שוב במכון לשלום על שם דונלד ג'יי טראמפ בוושינגטון. הנשיא פירט כי במעמד זה יוכרז כי המדינות החברות התחייבו לתרום סכום של למעלה מ-5 מיליארד דולר לשיקום הרצועה. טראמפ הוסיף כי "ב-19 בפברואר 2026, יצטרפו אלי שוב חברי מועצת השלום במכון לשלום ע"ש דונלד ג'יי טראמפ בוושינגטון הבירה, שם נודיע כי המדינות החברות התחייבו לתרום יותר מ-5 מיליארד דולר למאמצי ההומניטריים והשיקום של עזה, והקצו אלפי אנשי צוות לכוח הייצוב הבינלאומי ולמשטרה המקומית כדי לשמור על הביטחון והשלום עבור תושבי עזה".

במסגרת דבריו הבהיר הנשיא כי "חמאס חייב לעמוד במחויבותו לפירוז מלא ומיידי". לסיום הביע טראמפ את הערכתו לתפקידו כיו"ר המועצה וציין כי מדובר בכבוד עבורו. לדבריו, "מועצת השלום תתגלה כגוף הבינלאומי המשמעותי ביותר בהיסטוריה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר