הגרש"מ עמאר בשיעורו השבועי ( צילום: באדיבות המצלם )

במהלך שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בביהמ"ד 'נר התורה' ברחוב בר אילן בירושלים, התייחס הראש"ל להחלטת הבג"ץ לערוך את מבחני הרבנות גם לנשים.

את דבריו אמר הראשון לציון לאחר שהוחלט לפתוח שוב את מבחני הרבנות אחר תקופה שלא נערכו מבחנים וזאת עקב החלטת הבג"ץ לשלב נשים במבחנים. בדבריו אמר הראש"ל בכאב: "בבג"ץ יושבים כמה אנשים שהם בעצמם קרובים לדעות האלה של הרפורמים, וחושבים שזו הדרך הנכונה. אז באו פעם לפני עשרים וכמה שנים, עשרים וחמש שנה, הגישו בג"ץ למנות אישה רב שכונה, מאז לא מינו אף רב שכונה. גם האנשים שלנו העוסקים, במקום למצוא דרך איך לפעול, אז הם נמנעים, מאז אין רבני שכונות. עכשיו גם רבני ערים, רוב הערים אין בהם בכלל רבנים. ואז זה נשאר. עכשיו הם המציאו המצאה חדשה, גם זה לא חדש, רק עכשיו הלכו לבג"ץ, ובג"ץ אמר, יש זכות לאישה להיבחן ברבנות ובדיינות. ואני שומע קולות, שהרבה זמן לא היו בחינות, אז נלחצים - ומה יהיה? אם לא נעשה בחינות, לא יהיו לנו רבנים. אז ניתן להם רשות להיבחן, אבל לא נמנה אותן". האחים התמוטטו מהמתנות שנתנו בשמחות - עד שאח אחד ניסה לשים לזה סוף | סיפור מטלטל משה רבי | 12.02.26 "קו אדום בוהק": המערכת הפוליטית מזועזעת בעקבות הפרעות בבני ברק יוני גבאי | 15:02 בדבריו חיזק הגרש"מ עמאר את הרבנים הראשיים וקרא: "אני אומר, במחילה מכבודם, ברוך השם שמעתי שהרבנים הראשיים, גם הרב הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, וגם הרב הראשי ישראל, הגאון הרב קלמן בר, שניהם מתנגדים בכל תוקף. אומרים, עדיף לנו שלא יהיו מבחנים מאשר שיהיו מבחנים וניתן לאישה. אבל יש מסביב שמנסים להחליש אותם ולהילחם בהם. אני בא בזה לחזק את ידיהם, שלא יעלה בדעת, חס ושלום, אפילו במחשבה, זו מחשבת עבודה זרה ממש. זו מחשבה של עבודה זרה. אם חס ושלום יתנו להיבחן, סופו של דבר שהם ימנו. עדיף שמעכשיו יפסיקו, ולא יבוא הדבר על ידינו. ואפילו אם יגרום שלא יהיו רבנים, ואפילו אם יגרום שלא יהיה בתי דין, ואפילו אם יגרום שלא תהיה רבנות בכלל בישראל. אז נעשה רבנות פרטית. יהיו רבנים קהילות פרטיות, כמו שהיה בחוץ לארץ, כל קהילה מינתה לעצמה רב, עד שהשם ירחם ויבינו מה שהם עושים. אני בטוח שגם לא נגיע לזה. אנחנו נתגבר עליהם, רק לא נפחד.

הגרש"מ עמאר בשיעורו השבועי - צילום: באדיבות המצלם הגרש"מ עמאר בשיעורו השבועי | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 1:45 הגרש"מ עמאר בשיעורו השבועי ( צילום: באדיבות המצלם )

אני אומר לרבנים הראשיים, שיחיו: תתייצבו, השם נתן לכם תפקידים גדולים וחשובים. אחריות עם ישראל היא על הגב שלכם. לא תשימו עיניכם ולא ליבכם לאף אחד. שימו את השם נגד עיניכם. תתייצבו ולא תסכימו בשום פנים שיהיו מבחנים לנשים, לא ברבנות ולא בשום דבר. אלא כל ענייני הרבנות, כל ענייני הרבנות זה שייך לגברים. וזו לא בושה וזה לא ביזיון לאישה. זה כבוד של אישה, איש על דגלו ואיש על מחנהו.

אנחנו לא ניכנע, אנחנו נעמוד על המשמר. מה ששמרה התורה חמשת אלפים שנה, והיינו אלפיים שנה בגולה, ולא נתנו לשום אישה, חוץ מהרפורמים, והם הביאו הרבה חורבן בעם ישראל, הרבה חורבן בעולם.

אנחנו נשמע להם? חס ושלום. אנחנו ננסה להחזיר אותם, לקרב אותם כמו שאנחנו אוהבים. "ייתמו חטאים" ולא חוטאים, החוטאים שיחזרו בתשובה. אבל החטאים, העוונות, ייתמו.

אבל להיכנע, חס ושלום, לא יהיו מבחנים בשום פנים. ואוי ואבוי, מי שייתן ידו, רחמנא ליצלן, הוא הורס את הדורות, את הרבנות לדורי דורות. זה ההרס האמיתי. זה ההרס מבפנים ומבחוץ. צריכים לעמוד על המשמר ולשמור ולהיזהר. "והבא להיטהר מסייעים בידו", והשם מסייע בידינו, אין לי ספק". קרא הראש"ל בכאב.