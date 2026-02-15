כיכר השבת
תנופה לילית בשיכון ויז'ניץ | הוקמה מסגרת לימוד חדשה לצעירי האברכים

התנופה התורנית בשיכון ויז'ניץ בבני ברק נמשכת, לאחר ההצלחה של כולל "חוק לישראל" הוותיק, הוקמה מסגרת מקבילה המיועדת לאברכים הצעירים | ראש הכולל הוותיק הרה"ג ר' חיים משה דסקל נשא משא חיזוק על חשיבות ההתמדה ועמד בדבריו על חשיבות הקביעות בשעת הלימוד| הרב יקותיאל צבי שטרן מונה לעמוד בראשות הכולל החדש שיהווה מוקד לתורה בשעות הלילה בלב הקריה (חסידים)

מעמד יסוד כולל 'חק לישראל' (צילום: באדיבות המצלם)

בסוף השבוע האחרון נערך מעמד ייסוד מרגש לכולל "חוק לישראל" לצעירים בשיכון ויז'ניץ בבני ברק. הקמת הכולל מגיעה כצעד טבעי לאחר ההצלחה הכבירה והסייעתא דשמיא שליוו את הכולל הוותיק הנושא את אותו השם, אשר הפך ברבות השנים לאבן שואבת לעמלי תורה בשיכון. כעת, לאור הביקוש הרב, הוחלט להקים מסגרת ייעודית שתתאים לצרכיהם של צעירי האברכים ותעניק להם קביעות עיתים לתורה בשעות הלילה במסגרת לימוד איכותית ומגובשת לאחר שעות הכולל הרגילות.

במעמד הייסוד נשא דברים ראש הכולל הוותיק, הרה"ג ר' חיים משה דסקל, אשר בנסיונו העשיר דירבן את האברכים הצעירים להשקיע בעמל התורה בשעות אלו. בדבריו הדגיש את חשיבות ההתמדה לטווח ארוך: "יש להתמיד בהגעה לשעת הלימוד המשותפת בלילה ולא ליפול לרשת הייאוש כעבור מספר שבועות", אמר הרב דסקל, והזהיר מפני הרפיון שעלול להיווצר ללא קביעות איתנה.

במהלך המעמד הוכרז על מינויו של הרב יקותיאל צבי שטרן לעמוד בראשות הכולל החדש. הרב שטרן נשא דברים בפני האברכים ופירט את חזון הכולל והמסגרת המתוכננת, במטרה להפוך את שעת הלימוד המשותפת למגדלור של תורה בלב השיכון.

בני הקהילה בשיכון קיבלו בברכה את הקמת הכולל, מתוך תקווה כי המסגרת החדשה תשכפל את הצלחת הכולל הוותיק ותהווה נדבך נוסף בביצור חומות התורה בשיכון.

