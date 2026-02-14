כיכר השבת
דמעות של שמחה

הריקוד המרטיט במוצ"ש | ראש הישיבה הגיע לתפרח ורקד עם האברך שנעצר ושוחרר

עולם התורה רעש סביב המעצר הנפשע של האברך היקר הרב אברהם בן דיין בגין אי גיוס • לאחר ששוחרר בערב שבת, הגיע הגרא"י קוק לבית חמיו בתפרח, פצח בריקוד נלהב וחיזקו בדברים חוצבים • "אשריכם תלמידי חכמים" (חרדים)

הגרא"י קוק עם הרב אברהם בן דיין (צילום: יענקי לוין)

עולם התורה כולו נשם לרווחה, לאחר ימים מתוחים בהם רעשה הארץ סביב מעצרו של האברך החשוב, הרב אברהם בן דיין, שוחרר האברך לביתו בערב שבת האחרונה. כזכור, מעצרו של בן דיין עורר גל של מחאות ותפילות ברחבי הארץ, כאשר גדולי ישראל וראשי הישיבות הוקיעו את המעצר.

את השבת הראשונה שלאחר השחרור בחר הרב בן דיין לעשות בבית חמיו שבמושב תפרח, הרחק משאון העיר.

האירוע המרגש התרחש במוצאי השבת. לבית בו שהה האברך הגיע באופן מפתיע הגאון רבי אברהם יצחק קוק, ראש ישיבת "מאור התלמוד", שביקש להוקיר את עמידתו האיתנה של האברך.

ברגע שבו נכנס ראש הישיבה לבית פצח מיד בריקוד נלהב וממושך עם האברך היקר. "ראינו כאן שמחה של מצווה אמיתית," סיפר אחד הנוכחים. "זה לא היה רק ריקוד של שחרור, אלא הצהרה של עולם התורה כולו, אנחנו לא נרתעים."

הגרא"י קוק עם הרב אברהם בן דיין
הגרא"י קוק עם הרב אברהם בן דיין| צילום: צילום: יענקי לוין
הגרא"י קוק עם הרב אברהם בן דיין (צילום: יענקי לוין)

לאחר הריקוד, התיישב ראש הישיבה עם האברך לשיחה ממושכת של חיזוק ועידוד. בדבריו, שיבח הגר"א קוק את עוז רוחו של הרב בן דיין ואמר כי עמידתו בנסיון היא חיזוק לכלל בני הישיבות והאברכים בתקופה מורכבת זו.

ראש הישיבה הוסיף מילות ברכה חמות וציין כי הזכות שעמדה לו בימי המעצר תלווה אותו ואת משפחתו הלאה בלימוד התורה ובעליה בדרכי השם.

