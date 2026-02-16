כיכר השבת
עוטים איצטלא של קנאות

"לב ריק מתורה ומוסר": הגר"ש מחפוד במתקפה חסרת תקדים על פורעי בני ברק

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, שנקלע אמש למוקד המהומות בעיר התורה והחסידות, תוקף במילים חסרות תקדים את המתפרעים: "עוטים איצטלא של קנאות בלב ריק מתורה" • מנגד, ביקורת גם על כוחות המשטרה: "לא השכילו, היו המבעירים בהתנהגות קשה כלפי רבבות תושבים" | המכתב המלא (חרדים)

הגר"ש מחפוד (צילום: באדיבות המצלם)

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שלמה מחפוד, התייחס הבוקר במכתב כאוב למהומות הקשות שפרצו אמש ברחובות בני ברק, להן היה עד מקרוב. בדבריו, מביע הגר"ש זעזוע עמוק מהתנהלות המפגינים ומהתנהגות כוחות הביטחון כאחד.

"לב מי לא יחרד למראה המחזות הקשים שפקדו את רחובות עירנו", פתח מרן הגר"ש את מכתבו, כשהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי פורעי החוק: "תחילה וראש על אלו העוטים איצטלא של קנאות בלב ריק מתורה ומוסר, שקמו והעיזו פניהם בהיותם רודפים ובהשחיתם רכוש הציבור והיחיד".

מכתבו של הגר"ש מחפוד

לצד הביקורת הנוקבת על המפגינים, התייחס הגר"ש מחפוד גם להתנהלות המשטרה בזירה, וציין כי תגובתם החריפה רק הוסיפה שמן למדורה:

"אין להתנהג כך, אפילו שהכוחות שהגיעו לא השכילו - ולא היו הם המבעירים בהתנהגות קשה וענישה כלפי רבבות תושבים".

4
אני תימני ואומר: חבר מועצת חכמי התורה? מועצת של רבני ספרד...שלא קשור שרב תימני יהיה שם...לפחות לא לעת עתה.
יהודי
אתה לא צודק צריך שהיו בכל הגבנים וגם הרב בעדני היה במועצת
יוסף חיים נעים
עסקני שס קובעים יעדי גיוס מחרידים של חמישים אחוז מבני הישיבות. הם תבוסתנים, מתרפסים ונסחטים לפשרות ויתורים והפקרת עולם התורה לצבא.
אברך בן תורה מבני ברק
3
העיקר דרעי הוא מלא בתורה ומוסר, בושה של מפלגה מפקירים בחורים ואברכים לכלא הצבאי
דוד
מה שהיה אתמול קשור לדרעי?
יוסף חיים נעים
שהציבור כאוב על בחורים שנמצאים בכלא
נהוראי
לנהוראי אני לא חושב ששס וג מיתלמים על כך
יוסף חיים נעים
2
אז תוקיע את דרעי שהוביל את מהומות ״הוא זכאי״
הזוי

