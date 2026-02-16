הגר"ש מחפוד ( צילום: באדיבות המצלם )

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שלמה מחפוד, התייחס הבוקר במכתב כאוב למהומות הקשות שפרצו אמש ברחובות בני ברק, להן היה עד מקרוב. בדבריו, מביע הגר"ש זעזוע עמוק מהתנהלות המפגינים ומהתנהגות כוחות הביטחון כאחד. "לב מי לא יחרד למראה המחזות הקשים שפקדו את רחובות עירנו", פתח מרן הגר"ש את מכתבו, כשהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי פורעי החוק: "תחילה וראש על אלו העוטים איצטלא של קנאות בלב ריק מתורה ומוסר, שקמו והעיזו פניהם בהיותם רודפים ובהשחיתם רכוש הציבור והיחיד".

מכתבו של הגר"ש מחפוד

לצד הביקורת הנוקבת על המפגינים, התייחס הגר"ש מחפוד גם להתנהלות המשטרה בזירה, וציין כי תגובתם החריפה רק הוסיפה שמן למדורה:

"אין להתנהג כך, אפילו שהכוחות שהגיעו לא השכילו - ולא היו הם המבעירים בהתנהגות קשה וענישה כלפי רבבות תושבים".