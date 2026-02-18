כיכר השבת
האיום מצפון: האם חיזבאללה יצטרף למערכה במקרה שאיראן תותקף?

בזמן שהשיחות בז'נבה נמשכות במקביל לצבירת הכוחות האמריקניים באזור בצורה חסרת תקדים, איראן מפעילה לחץ כבד על חיזבאללה להצטרף כשתיפתח המערכה | היועץ הבכיר של חמינאי אמר הערב כי "חיזבאללה מחויב לפעול נגד ישראל במידה ויתפתח עימות אזורי" | בישראל עוקבים בדריכות, והזהירו את חיזבאללה כי אם יחליט להתערב - הפעם המכה תהיה כואבת (צבא)

מחבלי חיזבאללה באימון | ארכיון (צילום: חיזבאללה)

איראן מפעילה לחץ כבד על להצטרף אם תיפתח לבסוף מערכה. היועץ הבכיר של חמינאי אמר הערב (רביעי) כי "חיזבאללה מחויב לפעול נגד ישראל במידה ויתפתח עימות אזורי". בישראל עוקבים בדריכות, והעבירו אזהרות מאוד ברורות לחיזבאללה כי אם יחליט להתערב - הפעם המכה תהיה מאוד כואבת.

לפי הדיווח של יוסי יהושע ב-ynet, איראן מבצעת שורה של פעולות נוספות כדי להגביר את הלחץ על חיזבאללה, חלקן מתחת לרדאר. בין השאר, בחודש שעבר ביקר שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י בלבנון - ביקור שנועד לוודא שבמלחמה הבאה מחבלי חיזבאללה לא יישבו על הגדר.

במשך עשרות שנים השקיעו האיראנים בבניית ארגון הטרור על גבולה הצפוני של ישראל, כדי שישמש הרתעה בשגרה, ובמלחמה יהיה המכה השנייה של האיראנים כאשר יותקפו מתקני הגרעין שלהם והם יגיבו בעשרות אלפי רקטות. האיראנים התאכזבו מאוד מהעובדה שחיזבאללה ישב על הגדר במלחמת 12 הימים וכעת הם ככל הנראה ירצו לוודא שזה לא יקרה.

במקביל, בישראל ערוכים גם להתערבות של ושלוחים נוספים של איראן. האיראנים מקפידים לשמר את התיאום האזורי המתבצע דרך כוח קודס במסגרת “ציר ההתנגדות”, הכולל את איראן עצמה, חיזבאללה, מיליציות בעיראק, החות’ים ועוד.

1
השבעים זאבים מתעוררים... בראשם המן הפרסי חמינאי ימ''ש... הם לא יודעים שבאדר נולד משה... אחריתם עדי אובד במהרה בימינו אמן
אריק

