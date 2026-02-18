בפרק נוסף של תוכנית האירוח הפופולרית "דבר ראשון", תפס יוסי סרגובסקי את כס המגיש (במקומו של משה מנס שיצא לנפוש) לצידו של יוסי חיים מיימון, למהדורה גדושה בסיפורים מהעולם הערבי, תובנות מוזיקליות לקראת פורים ודרישת שלום מושלגת מאירופה.

"הבודקאסט" שכבש את המגזר

האורח הראשון באולפן היה משה אריה, האיש שעומד מאחורי המהפכה בלימוד השפה הערבית במגזר החרדי. אריה, המגיש ב'כיכר' את "הבודקאסט" ו"א'חבר כיכר", הסביר את החשיבות של הכרת השפה והשכנים: "אתה נמצא פה במזרח התיכון, אתה צריך להבין – הם סביבך בכל תחומי החיים".

במהלך הראיון הוצג קטע מתוך ראיון בלעדי שערך אריה עם פעיל רשת פלסטיני שישב בכלא הרשות, בו הוא טוען כי "אין מצווה להרוג יהודים באסלאם". כשנשאל אריה על האמון בשכנים הערבים, ענה בכנות: "הספק יוצר פחד. התרבות שלנו לעיתים דומה, אבל תמיד ישנו האחוז האחד שאי אפשר לדעת מה הוא חושב".

יונתן בלוי: "ה-AI לא יחליף את הרגש במוזיקה"

לקראת ימי הפורים העמוסים, התארח המעבד והמפיק המוזיקלי יונתן בלוי. בלוי התייחס לטרנד החדש של הישיבות שמוציאות סינגלים וג'ינגלים בקצב מסחרר: "היום בחורי ישיבה באים לאולפן עם 10 שירים שהם הכינו ב-AI, פעם היו באים עם לחן אחד".

למרות כניסת הטכנולוגיה, בלוי מרגיע את חובבי המוזיקה האנושית: "מבחינת עיבודים, רגש בתוך השיר ודינמיקה – ה-AI עדיין לא שם. אני לא משתמש בזה כרגע". כשנשאל על המהפכה האלקטרונית בחתונות, אמר: "אני בן 22, אוהב מוזיקה אלקטרונית, אבל גם מאוד אוהב שירים חסידיים של רגש. כל אחד צריך לעשות מה שהוא מרגיש".

דרישת שלום מהאלפים: משה מנס והיהודי מהמסלול

בשידור חי מאוסטריה, הצטרף המגיש הקבוע משה מנס, שסיפר על המפגש המקרי שלו על ההר עם יהודי בשם ריצ'רד, הנשוי לנכרית, שביקש שילדיו ישרתו דווקא בצה"ל: "הוא אמר לי - אם לילדים שלי תהיה בעיה בעולם, הצבא האנגלי לא יבוא, צה"ל כן".

מנס התייחס גם לאסון הסקי באיטליה והסביר את הסכנות במסלולים: "השלג לא נדבק להר ונוצרת גלישה. זה מסוכן מאוד וצריך להכיר את הרמה שלך". מחר, כך הבטיח, הוא עומד לעלות על מסלול ה"חרקירי" התלול במיוחד - וביקש מהצופים להתפלל שיחזור בחתיכה אחת.

פנינת הדף היומי: כבוד הבריות מול איסור תורה

לסיום, כבכל תוכנית, הובא לימוד מתוך הדף היומי (מסכת מנחות, דף ל"ח). הסוגיה עסקה במחלוקת לגבי ציצית שנקרעה בשבת. הגמרא קובעת ש"גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה", אך מסייגת זאת: כבוד הבריות דוחה רק איסורים מדברי חכמים, ולא איסור תורה מפורש. "הכנעה לרצון השם עומדת מעל הכל, גם מעל הכבוד האישי שלנו", סיכמו המגישים.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה.