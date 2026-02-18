בשעות האחרונות (רביעי) הרשתות וגם כלי התקשורות רועשים וגועשים, על דיווחים כי בזמן הקרוב ארצות הברית וישראל יפתחו בתקיפה המיוחלת מול איראן.

השמועות על המתקפה הקרובה, כבר הפכו לדיווחים רשמיים, גם בארצות הברית וגם בישראל, כאשר ההערכה היא שהתקיפה תבוצע בזמן הקרוב.

בינתיים, זה הזמן של חובבי האקשן שמפיצים שמועות, ואכן, ברשתות החברתיות - וואטסאפ, אינסטגרם, טיקטוק ופייסבוק, עלו בשעות האחרונות הרבה שמועות.

אחת מן השמועות הייתה נראית כהודעה מבוססת, וזו הייתה לשונה: "כוננות שיא במערכת הבריאות: הנחיות חירום מיוחדות בבית החולים שניידר ובילינסון הוראה דרמטית ניתנה בשעות האחרונות לצוותי הרפואה בבית החולים לילדים "שניידר": על כל מערך החירום להיות מוכן לאפשרות של פינוי מיידי למרחבים מוגנים. במסגרת העלאת רמת הכוננות, הצוותים נדרשו להיות בזמינות מלאה להגעה מיידית לבית החולים לצורך ביצוע הפינוי במידת הצורך".

בבית החולים שניידר מיהרו לשגר תגובה ולהבהיר שהשמועות והדיווחים הללו לא קשורים אליהם.

בהודעה של שניידר נכתב: "בשעות האחרונות מופצת הודעה לפיה בית החולים הנחה את הצוותים להיערך לפינוי מיידי למרחבים מוגנים".

עוד נכתב בהודעה: "חשוב להבהיר כי ההודעה לא יצאה מטעם בית החולים ולא ניתנה הנחיה לשינוי ברמת הכוננות. מרכז שניידר נשמע כרגיל להנחיות".