צעיר בן 18 נפצע הערב (רביעי) באורח אנוש בכאבול לאחר שנורה על-ידי שוטרים במהלך מרדף, כאשר רכב על אופנוע ולא נענה לקריאותיהם לעצור, מותו נקבע כעבור זמן קצר. זמן קצר לאחר מכן החלו עימותים חריפים בין תושבים לשוטרים באזור - שכללו גם השלכת רימוני הלם מצד המשטרה.

מדוברות המשטרה נמסר כי "במהלך פעילות של לוחמי מג"ב ביישוב כאבול, בוצע ירי לעבר רוכב אופנוע חשוד שלא נענה לקריאות השוטרים לעצור". עוד נמסר כי "נסיבות האירוע בבדיקה".

נכון לרגע זה, המשטרה בוחנת את נסיבות האירוע ואת השתלשלות העניינים שהובילה להחלטה לפתוח באש לעבר רוכב האופנוע במהלך המרדף. כאמור, מיד לאחר אירוע הירי, החלה במקום מהומה רבה והתפתחו עימותים בין תושבי המקום לבין השוטרים שנכחו בזירה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר: "מגבה את הלוחם שפעל בכאבול בגליל המערבי. מי שמסכן את השוטרים שלנו חייב להיות מנוטרל. נגמרו הימים שסיכנו שוטרים ללא תגובה. מברך את הלוחם שפעל, יש לו גיבוי מלא ממני. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד העבריינים והפושעים ולמען המשילות בכל מדינת ישראל".