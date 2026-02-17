כיכר השבת
הלוחמים הופתעו: זה מה שהתגלה מתחת ל"דופן הכפולה" במשאית | צפו

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו 8 שוהים בלתי חוקיים שהתחבאו בדופן כפולה של משאית במחסום חיזמא, הנהג נעצר אף הוא לחקירה | צפו בתפיסה (משטרה)

תפיסת השב"חים בדופן הכפולה של המשאית
תפיסת השב"חים בדופן הכפולה של המשאית| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תפיסת השב"חים בדופן הכפולה של המשאית (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים אמש (שני) במחסום חיזמא, ובעקבות מידע שהתקבל באח"מ מג"ב עוטף ירושלים, עצרו הלוחמים משאית חשודה לבדיקה.

במהלך בדיקת המשאית זיהו הלוחמים פרט חשוד ברצפת תא המטען שעורר את חשדם.

בבדיקה מעמיקה תלשו הלוחמים את רצפת התא ואיתרו שמונה חשודים כשהם שוכבים ומסתתרים בתוך חלל בדופן כפולה ברצפת המשאית.

שמונת החשודים, בגירים, שוהים בלתי חוקיים תושבי שכם (בלאטה) ובית לחם, נעצרו והועברו להמשך חקירה באח"מ מג"ב עוטף ירושלים.

נהג המשאית, בגיר ישראלי תושב ג'לג'וליה, נעצר אף הוא והועבר להמשך חקירה באח"מ מג"ב עוטף ירושלים.

