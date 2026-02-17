הנהג נעצר הלוחמים הופתעו: זה מה שהתגלה מתחת ל"דופן הכפולה" במשאית | צפו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו 8 שוהים בלתי חוקיים שהתחבאו בדופן כפולה של משאית במחסום חיזמא, הנהג נעצר אף הוא לחקירה | צפו בתפיסה (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:06