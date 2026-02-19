בקרב בני המשפחה כך חגגו במכנובקא בעלזא את החגיגה המצומצמת לילה לפני חתונת נכד האדמו"ר לקראת שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, נערך בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות שמחת ה"חתן מאהל" | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה המורחבת ומקצת ממקורבי החצר | בשיאו של השמחה לאחר דברי הכיבושין, פצח החתן בריקוד המסורתי לפני הכלה לקול שירת הנוכחים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:10