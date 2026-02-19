כך חגגו במכנובקא בעלזא את החגיגה המצומצמת לילה לפני חתונת נכד האדמו"ר
לקראת שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, נערך בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות שמחת ה"חתן מאהל" | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה המורחבת ומקצת ממקורבי החצר | בשיאו של השמחה לאחר דברי הכיבושין, פצח החתן בריקוד המסורתי לפני הכלה לקול שירת הנוכחים (חסידים)
מול ניסיונות של הקצנה והסתגרות, המפגינים השבוע ברחוב עזרא בבני ברק לא מחו נגד קהילה ספציפית - אלא זעקו את זעקתו של הבעש"ט הקדוש • על הזיוף שבניכוס גדולי העבר לטובת שיטות קיצוניות, ועל הציבור של שנת 2026 שכבר לא מוכן לשתוק מול חושך שמתחפש לאור • "חסידות היא כלי לקירוב, לא לבני ערובה" (חסידים - מגזין)
התרגשות בסאטמר, לאחר נתק של 20 שנה, הגה"צ רבי דב בעריש מייזליש, אב"ד סאטמר מהר"א בבורו פארק, נכנס אמש לראשונה מאז הלווייתו חמיו האדמו"ר מסאטמר זצ"ל, אל היכל בית המדרש המיתולוגי של החסידות בוויליאמסבורג • האדמו"ר מסאטמר קם לכבודו בהתרגשות ופצח בריקוד נלהב • אלפי החסידים הריעו ממושכות למראה רגעי האחדות המשפחתית • תיעוד (חסידים)
"שבת חזק" היסטורית בשיכון סקווירא: אלפי חסידים התכנסו לרגל סיום קריאת התורה בספר התורה של האדמו"ר • רגעי שיא בתפילות ובטישים, ומעמד הודאה מרגש במוצאי השבת במהלכו הוגשו לאדמו"ר רבבות שטרי קבלות והתחזקות כחלק ממבצע "קדשנו" • אשרי עין ראתה | תיעוד ענק (חסידים)
כמנהגו בקודש מדי שנה עם סיום ימי השובבי"ם המסוגלים, הגיע בליל שישי האחרון האדמו"ר מנדבורנה ירושלים אל רחבת הכותל המערבי, שם העתיר בראש קהל עם קודש לישועת הכלל והפרט תוך שהוא עובר לפני התיבה באמירת כל ספר התהילים מתחילה ועד סוף (חסידים)
בחצר הקודש סאטמר נערך במוצאי שב"ק האחרון דינר מפואר לטובת החזקת המוסדות הקדושים בבורו פארק | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר בהדרו, נשא מדברות קודשו וחילק תשורות יקרות ערך לתורמים הנכבדים מקרב החסידים (חסידים)
עם סיומם של ימי השובבי"ם, התכנסו כלל חסידי קרעטשניף סיגעט לכינוס חיזוק מיוחד בראשות האדמו"ר | במרכז הכינוס הרחיב הרבי בדבריו על החשיבות שלא להשאיר את האור הגדול של ימי השובבי"ם כזיכרון רחוק, אלא להפוך אותו לקניין קבוע בנפש לכל ימות השנה (חסידים)
עם סיום ימי השובבי"ם הוזמן האדמו"ר מסקאליע למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבה קטנה "שפע חיים" דחסידי צאנז קלויזענבורג במונסי | האדמו"ר נשא משא מרתק שעסק בחובת השעה ובעמלה של תורה, תוך שהוא מתבל את דבריו בסיפורי צדיקים ובהדרכות מעשיות לעלייה בתורה וביראת שמיים בדרכי החסידות (עולם הישיבות - חסידים)
מאות בחורי חסידות באבוב 45 התכנסו שבוע שעבר לאסיפה רבתי מיוחד שנערך נגד פגעי הזמן וסכנות הטכנולוגיה | האסיפה התקיים בהיכל התורה "עץ חיים" שבבית המדרש הגדול של החסידות במרכז בורו פארק | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר, בדבריו עמד האדמו"ר על חובת השעה לעמוד איתן מול הניסיונות המשתנים והדגיש את החשיבות של התבדלות מוחלטת מהשפעות זרות, תוך שימור פך השמן הטהור בתוככי היכלי התורה (חסידים - עולם הישיבות)
האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה המבקר בימים אלו בארה"ב, הגיע אמש לביקור הוד במעון האדמו"ר מסקווירא |האורח הידוע בדבקותו בתורת ברסלב, התקבל ביתרת הכבוד, ובשיחה שנמשכה שעה ארוכה, דנו האדמו"רים בהנהגת הדור, כאשר האורח מבקש את ברכת בעל האכסניה להנהגת העדה | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (חסידים)
ברקע ההתפרעויות בבני ברק בימים האחרונים, האדמו"ר מקארלין נשא את שיחת ראש חודש לחסידים במהלכה גינה בחריפות את הכאוס ברחובות | "אם זה היה קורה במקום אחר כל העולם היהודי היה רועש ומזדעזע. איך הגענו למצב הנורא ששרפו תפילין וסידור קודש בידיים. איפה הרגש היהודי שלנו. לאן הגענו. השתגענו לגמרי?!" | האזינו לשיחה המלאה (חסידים)
מעמד מרגש של כבוד התורה נערך בישיבת "מאור עיניים" רחמיסטריווקא, לציון סיום מסכתות וחלוקת תעודות למצטייני הישיבה | האדמו"ר פיאר את המעמד בנוכחותו במשך שעות ארוכות, כשהוא מביע קורת רוח מרובה מעמלה של תורה | שיאו של האירוע נרשם בסיום המעמד, כאשר בשעות הלילה המאוחרות, נותר האדמו"ר לשבת על כסאו וזימר יחד עם הבחורים ניגוני דבקות והתעלות במשך זמן רב, רגעים של התרוממות הרוח שנחקקו לעד בלב התלמידים (חסידים - עולם הישיבות)
המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן נצפה אמש, ליל ראש חודש אדר, כשהוא משמח בריקודין קדישין חתן יתום ביום שמחתו, עד כלות הכוחות. מתוך מטרה אחת ויחידה לשמחו, פשט המשפיע כל גינון של כבוד והחליף את כובעו עם רב נוסף שהשתתף בשמחה, ובהמשך אף עם כובעו של החתן עצמו, כשהוא מפזז לפניו בפשטות כובשת ובמאור פנים | היה זה מחזה מרטיט לראות ענק רוח המתבטל כליל כדי להרנין לב חתן (חסידים)
בשיחה שמסר האדמו"ר משבט הלוי לבחורים, הוא הסביר להם, כי "על כל בחור לדעת כלל ברזל, להפגנות הולכים רק לכאלו שגדולי ישראל מורים ללכת; גם אם יש אירוע מסעיר בעיר, וזה נראה כדבר מצווה, על כל אחד לברר היטב אם זה בהוראות גדולי ישראל, ואם לא, עליו לברוח מהמקום כמטחווי קשת" | דבריו המלאים (חרדים)
בשכונת ברכפלד שבמודיעין עילית, נערכה בבית המדרש קרעטשניף שמחת השבע ברכות המרכזי לרגל שמחת נישואי בת רב הקהילה, הגה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, בן האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה השתתפו המחותנים הרמים, אישי ציבור לצד בני הקהילה והחסידים, שהתכנסו לחגוג ולשמוח בשמחת בית המלוכה (חסידים)
