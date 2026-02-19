כיכר השבת
מסמך שהודלף חשף

דיווח: טראמפ מתכנן בניית בסיס ענק בלב עזה שיכיל עד 5,000 חיילים | זה המקום שנבחר 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכנן כחלק ממהלך השלום שלו בעזה הקמת בסיס צבאי ענק בתוככי הרצועה, בו יוצבו כ-5,000 חיילים מצבאות שונים | אינדונזיה כבר הביעה את הסכמתה לשליחת 8,000 חיילים לעזה, אולם לפי הצהרות רשמיות אלו לא יעסקו בפירוז עזה ופירוק חמאס מנשקו | זה המקום שנבחר להקמת הבסיס הצבאי של טראמפ, מטעם מועצת השלום (מדיני) 

מימין עזה, משמאל טראמפ ונתניהו (צילום: הבית הלבן, חליל חאלוט\פלאש90)

ממשל טראמפ מקדם תוכנית להקמת בסיס צבאי עבור כוח רב-לאומי בדרום רצועת , כך עולה ממסמכי התקשרות של מועצת השלום שנחשפו, לפי דיווח שפורסם הבוקר ב'גרדיאן' הבריטי.

המתחם המתוכנן צפוי להשתרע על פני שטח של כ-1,400 דונם ולהכיל כ-5,000 חיילים. לפי הדיווח, האתר מיועד לשמש כבסיס פעילות עבור כוח הייצוב הבינלאומי, גוף צבאי רב-מדינתי הפועל תחת מועצת השלום החדשה שהוקמה לצורך ניהול הרצועה.

בראש מועצת השלום עומד , כאשר חתנו ג'ארד קושנר לוקח חלק בהנהגת הגוף. המועצה קיבלה מנדט ממועצת הביטחון של האו"ם להקמת כוח זמני שיופקד על אבטחת הגבולות, שמירת השלום, הגנה על האוכלוסייה האזרחית ותמיכה בכוחות משטרה פלסטינים. יותר מ-20 מדינות הצטרפו כחברות במועצה, וביניהן אינדונזיה שהציעה לשגר כ-8,000 חיילים לאזור.

למרות התקוות הישראליות, האינדונזים הבהירו כי לא יעסקו בפירוז עזה או בפירוק חמאס מנשקו, מה שהופך למעשה את כוח שמירת השלום לחסר ערך, בדומה לכוח יוניפי"ל שפעל בגבול הצפון.

התכנון האדריכלי של המוצב הצבאי כולל שטח מגודר בגדר תיל באורך של 1,400 מטרים ורוחב של 1,100 מטרים. סביב המתחם יוצבו 26 מגדלי שמירה משוריינים על גבי נגררים, וייבנו בונקרים, מטווח לירי בנשק קל ומחסנים לציוד מבצעי. הקבלנים שיבצעו את העבודות נדרשים לבצע סקר גאופיזי לאיתור חללים תת-קרקעיים ומנהרות לפני תחילת הבנייה, וכן לפעול לפי נוהל מוגדר במקרה של גילוי שרידי גופות בשטח.

הבסיס מתוכנן לקום באזור מישורי בדרום הרצועה הנמצא כיום בשליטה ישראלית - בתוך הקו הצהוב.

המיקום המיועד מאופיין בצמחייה דלילה ובהריסות מתכת שנותרו מהפצצות צבאיות. חברות בנייה בינלאומיות בעלות ניסיון באזורי לחימה כבר ערכו סיור בשטח המיועד. למרות האישור מהאו"ם, גורמים משפטיים מבקרים את מבנה המועצה.

פרופסור למשפטים באוניברסיטת ראטגרס, עדיל חאק, מסר כי "מועצת השלום היא סוג של פיקציה משפטית, לה לכאורה אישיות משפטית בינלאומית נפרדת מהאו"ם ומארצות הברית, אך למעשה היא רק מעטפת ריקה לשימושה של ארצות הברית כפי שתראה לנכון".

גורם רשמי בממשל טראמפ סירב להתייחס לפרטי החוזה שהודלפו אך הדגיש כי "כפי שהנשיא אמר, לא יהיו מגפיים אמריקאיות על הקרקע". נכון לעת זו, טרם הובהרו כללי הפתיחה באש של הכוח הרב-לאומי במקרה של התחדשות הלחימה או תקיפות מצד חמאס.

2
8000 חיילים אינדונזים מוסלמים בשליטת נסתרת של ארצות הברית... מעניין מה רומא מתכננת לנו הפעם
מדען בדיוני
1
עוד 20 שנה יקח להם רק לפנות את הפסולת
שינדלר

