אמש נחגגה בעוז שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, עם נכדת האדמו"רים ממעליץ וביאלה ישרי לב | במעמד החופה הותיר האדמו"ר את כל הכיבודים לסבים והסתפק בברכת המזון • בסיום המצווה טאנץ פצח הרבי בריקוד נלהב עם נכדיו הרכים • (חסידים)
אדמו"רים, רבנים וקהל רב נטלו חלק בשמחת בית צדיקים, בשמחת השבע ברכות המיוחדת שערך האדמו"ר מביאלא ישרי לב לכבוד השמחה בבית אחיו הגדול האדמו"ר מביאלא לונדון, לרגל שמחת נישואי נכדתו בת לבנו הרה"צ רבי ישראל ישכר רבינוביץ, עם בן האדמו"ר מקארלין לעלוב | צפו בגלריה מסכמת מהצלם יהודה פרקוביץ (חסידים)