בישראל נערכו בסוף השבוע לתקיפה באיראן אך היא נדחתה למועד אחר

הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס היום (ראשון) לדיון על המתיחות מול איראן וההיערכות לאפשרות של מלחמה בין ישראל לאיראן לצד האופציה שארה"ב תצליח להגיע להסכם עם איראן, הסכם שימנע תקיפה צבאית על אדמת איראן.

בישראל נערכו לתקיפה דרמטית של ארצות הברית באיראן כבר בסוף השבוע אלא שביום חמישי התברר לדרגים הבכירים בישראל כי בבית הלבן החליטו לדחות את התקיפה למועד אחר.

בתוך כך, ערוץ "אל-מיאדין" המזוהה עם הציר הפרו-איראני, ציטט אמש "מקור המקורב למעגלי קבלת ההחלטות", באומרו: "כל מלחמה נגד איראן תסמן תחילת דרך בלתי נמנעת להתפוררות הסדר העולמי. כל מלחמה תפתח את הדלת בפני מעצמות אחרות לנצל את השינוי הזה כדי ליישם את האג'נדות הגיאופוליטיות שלהן".

לדבריו, "פרוץ מלחמה כזו ישנה את החישובים של סין ורוסיה. שינויים מהותיים עשויים לדחוף את את סין ורוסיה לפעול לכפיית מציאויות גיאוגרפיות חדשות המשרתות את האינטרסים שלהן. כל עימות צבאי נגד איראן לא יישאר מוגבל לגבולותיה, אלא יהפוך את כל המאזן הבינלאומי".

כזכור, ביום שישי דווח בכלי תקשורת מרכזיים בבריטניה כי לונדון מסרבת לאשר לוושינגטון להשתמש בבסיס הצבאי בדייגו גרסיה, המכונה “אי המפציצים”, לצורך מתקפה אפשרית נגד איראן.

לפי הדיווחים ב-BBC, “הטיימס” והגרדיאן, מדובר בשינוי משמעותי לעומת העבר, אז השתמשה ארה״ב בבסיס האסטרטגי שבאוקיינוס ההודי למבצעים צבאיים שונים במזרח התיכון.

ההערכה היא כי הסירוב הבריטי נובע מחשש לתגובה איראנית, לצד שיקולים משפטיים בינלאומיים שלפיהם מדינה שמאפשרת שימוש בשטחה לפעולה צבאית עשויה להיחשב שותפה למהלך.