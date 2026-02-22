האדמו"ר מצאנז ( צילום: משה גולדשטיין )

ההתפתחויות הביטחוניות והחשש ממלחמה קרבה נותנים את אותותיהם בחצרות הקודש: ל"כיכר" נודע כי במהלך סוף שבוע האחרון התקבלה החלטה דרמטית במעונו של האדמו"ר מצאנז, להורות לעסקני החסידות ולמשמשו בקודש, הרב אברהם דוד שכטר, לבטל את נסיעתם המתוכננת לארצות הברית.

המשלחת, שהייתה אמורה להמריא במוצאי שבת, תוכננה לצאת למסע איסוף כספים נרחב עבור 'קרן הצלה' – הקרן המיוחדת שייסד האדמו"ר כדי להקל על העול הכלכלי של אברכי החסידות בארץ הקודש.

האזינו להודעה החריגה | האדמו"ר מצאנז עם המשב"ק הרב אברהם דוד שכטר בביקור בארה"ב החורף - צילום: משה גולדשטיין - ארה"ב האזינו להודעה החריגה | האדמו"ר מצאנז עם המשב"ק הרב אברהם דוד שכטר בביקור בארה"ב החורף | צילום: צילום: משה גולדשטיין - ארה"ב 10 10 0:00 / 0:58 האזינו להודעה החריגה | האדמו"ר מצאנז עם המשב"ק הרב אברהם דוד שכטר בביקור בארה"ב החורף ( צילום: משה גולדשטיין - ארה"ב )

בחסידות מספרים כי ההוראה הגיעה על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת והחשש מהסלמה במלחמה. האדמו"ר, העוקב בדאגה אחר המצב, הכריע כי בעת הזו אין מקום לנסיעות עסקנים לחו"ל, וכי על כולם להימצא קרוב למרכז החסידות ולמשפחותיהם. "לא יודעים מה יולד יום", הסבירו גורמים בחסידות את ההחלטה המפתיעה. בעקבות ביטול המסע, הפיץ המשב"ק הרב אברהם דוד שכטר הקלטה מיוחדת ומרגשת הממוענת לחסידי צאנז בארצות הברית, שהמתינו לבואו בציפייה גדולה. בהקלטה מסביר הרב שכטר כי הרבי הכריע שלא לצאת מהארץ לעת עתה. בפנייה ישירה ללב החסידים, ביקש המשב"ק שלא להמתין להגעת המשלחת הפיזית כדי לתרום לקרן החשובה. "אני מבקש שהחסידים יעשו נחת רוח לרבי ולא ימתינו שנגיע", אמר הרב שכטר. "הרימו את תרומתכם מריחוק מקום, ובכך תגרמו נחת רוח רבה לאדמו"ר שדואג לאברכי החסידות בכל עת".

המודעה בחצה"ק צאנז

ההודעה עוררה הדים בקרב החסידים בארה"ב, שחלקם כבר נערכו לערבי התרמה ואירועים לכבוד המשלחת. כעת, בעקבות הוראת הרבי, נערכים בחסידות לקיים את מבצע ההתרמה בדרכים חלופיות, כשהמטרה היא למלא את הקופה עבור האברכים גם ללא נוכחות העסקנים בשטח.