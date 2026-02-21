בזמן שארצות הברית ממשיכה לאגור כוחות עצומים במזרח התיכון, משטר האייתוללות ממשיך להזהיר את ארה"ב ממתקפה נגד איראן ולאיים עליה. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הבהיר בנאום לאומה כי ארצו אינה מתכוונת "להרכין את הראש" בפני המעצמות.

גם איברהים עזיזי, ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, הזהיר את האמריקנים בציוץ ברשת X: "ארה"ב יודעת שאיראן לא שואפת למלחמה - אך מיומנת בניהולה, כל פעולה לא שקולה נגד איראן תתקבל בתגובה מצערת. לא ניכנע לאיומים". לציוץ הוסיף עזיזי תמונה של ירי טילים איראניים לעבר ישראל, שהיה באוקטובר 2024.

במקביל, בערוץ "אל-מיאדין" המזוהה עם הציר הפרו-איראני, צוטט "מקור המקורב למעגלי קבלת ההחלטות", באומרו: "כל מלחמה נגד איראן תסמן תחילת דרך בלתי נמנעת להתפוררות הסדר העולמי. כל מלחמה תפתח את הדלת בפני מעצמות אחרות לנצל את השינוי הזה כדי ליישם את האג'נדות הגיאופוליטיות שלהן".

לדבריו, "פרוץ מלחמה כזו ישנה את החישובים של סין ורוסיה. שינויים מהותיים עשויים לדחוף את את סין ורוסיה לפעול לכפיית מציאויות גיאוגרפיות חדשות המשרתות את האינטרסים שלהן. כל עימות צבאי נגד איראן לא יישאר מוגבל לגבולותיה, אלא יהפוך את כל המאזן הבינלאומי".

על פי הדיווחים, איראן מתבצרת בשני קווים אדומים מרכזיים במשא ומתן מול ממשל טראמפ: סירוב למתווה של "אפס העשרה" על אדמתה, והתנגדות להוצאת 450 הקילוגרמים של האורניום המועשר שנותרו במדינה.