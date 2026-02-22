כיכר השבת
בראשות גדולי ישראל

אלפים נהרו, הרחובות נחסמו | צפו בתיעוד מכינוס בני התורה בארמונות חן

אלפי בני תורה מהעיר בני ברק, גדשו במוצאי השבת את אולמות 'ארמונות חן' והרחובות הסמוכים למעמד האדיר 'רוממתנו לדורות' • בשיאו של הערב הופיעו גדולי ישראל אשר הטריחו עצמם ממרומי גילם לשאת דברי חיזוק והדרכה נגד פגעי הטכנולוגיה • הרחובות נחסמו, ומסכי ענק הועמדו להמונים שנותרו בחוץ • צפו בתיעוד ענק (חרדים)

כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

מפגן עוצמה רוחני בבני ברק: אלפי בני תורה מהציבור הליטאי נהרו אמש (מוצאי שבת קודש) בהמוניהם אל עבר אולמות 'ארמונות חן' בעיר למעמד 'רוממתנו לדורות'. הכינוס, שנועד לביצור חומות הדת וחיזוק הקהילה מול סכנות הטכנולוגיה המשתנות.

כבר שעות לפני תחילת המעמד, הורגשה תכונה רבתית ברחובות הסמוכים. אולמות הענק התמלאו עד אפס מקום תוך דקות ספורות, מה שאילץ את המארגנים להציב מסכי ענק ורמקולים ברחובות הסמוכים, שם עמדו אלפים נוספים תחת כיפת השמיים ועקבו אחר מעמד הקודש.

את שולחן המזרח פיארו עשרות רבנים, ראשי ישיבות ומורי הוראה בראשות רועי ישראל, גדולי הדור ראשי הישיבות. אשר ממרומי גילם הטריחו עצמם להגיע למקום כדי להשמיע את קול דעת התורה.

במהלך המעמד נשמעו דברות קודש חוצבי להבות אש שיצאו מנהמת ליבם של גדולי הדור. בדרשותיהם עמדו הרבנים על חשיבות שמירת הבית היהודי וטהרת הנפש של בן הישיבה, והדגישו את החובה לעמוד כחומה בצורה מול רוחות הזמן והמכשולים הטכנולוגיים המאיימים על עמל התורה.

אלפי המשתתפים קיבלו על עצמם את תקנות והדרכות גדולי הדור לאחר שהבינו את גודל הזמן והשעה.

הכינוס הסתיים בשעות המאוחרות של הלילה, כאשר הקהל העצום מתפזר לביתו בתחושת רוממות ואחריות, כשהם נושאים עמם את הקריאה המהדהדת של גדולי ישראל לשמירה על "רוממתנו לדורות".

כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
כינוס 'רוממתנו לדורות' בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

1
ובפרקטיקה בשטח הסמינרים מכניסים לימודי AI ומאדירים את הבנות שלומדות מחשבים, ומן הצד השני נסגרים מסלולי גננות, המשכורת שלהן ברצפה וחברי הכנסת לא דואגים לשנות את המצב..
חבל שזה נשאר בגדר דיבורים בעלמא

כיכר השבת
