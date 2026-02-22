מפגן עוצמה רוחני בבני ברק: אלפי בני תורה מהציבור הליטאי נהרו אמש (מוצאי שבת קודש) בהמוניהם אל עבר אולמות 'ארמונות חן' בעיר למעמד 'רוממתנו לדורות'. הכינוס, שנועד לביצור חומות הדת וחיזוק הקהילה מול סכנות הטכנולוגיה המשתנות.

כבר שעות לפני תחילת המעמד, הורגשה תכונה רבתית ברחובות הסמוכים. אולמות הענק התמלאו עד אפס מקום תוך דקות ספורות, מה שאילץ את המארגנים להציב מסכי ענק ורמקולים ברחובות הסמוכים, שם עמדו אלפים נוספים תחת כיפת השמיים ועקבו אחר מעמד הקודש.

את שולחן המזרח פיארו עשרות רבנים, ראשי ישיבות ומורי הוראה בראשות רועי ישראל, גדולי הדור ראשי הישיבות. אשר ממרומי גילם הטריחו עצמם להגיע למקום כדי להשמיע את קול דעת התורה.

במהלך המעמד נשמעו דברות קודש חוצבי להבות אש שיצאו מנהמת ליבם של גדולי הדור. בדרשותיהם עמדו הרבנים על חשיבות שמירת הבית היהודי וטהרת הנפש של בן הישיבה, והדגישו את החובה לעמוד כחומה בצורה מול רוחות הזמן והמכשולים הטכנולוגיים המאיימים על עמל התורה.

אלפי המשתתפים קיבלו על עצמם את תקנות והדרכות גדולי הדור לאחר שהבינו את גודל הזמן והשעה.

הכינוס הסתיים בשעות המאוחרות של הלילה, כאשר הקהל העצום מתפזר לביתו בתחושת רוממות ואחריות, כשהם נושאים עמם את הקריאה המהדהדת של גדולי ישראל לשמירה על "רוממתנו לדורות".