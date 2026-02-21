שבת בצהריים בבית שמש: פעוט בן שלושה שבועות איבד את ההכרה

כונני החירום וההצלה, הוזעקו בשבת קודש בשעות אחה"צ, לבית בשכונת רמה ד' ברמת בית שמש בעקבות דיווח על תינוק מחוסר הכרה.

תורני השבת של 'צוות הצלה' הרופא ד"ר שמואל שחר והחובשים אריה זייבלד ויהושע גוטליב שהגיע ראשון למקום מוסיף: "כשהגעתי למקום עם אמבולנס מד״א אותו אני מאייש, מסרו לי תינוק בן שלשה שבועות, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי ההורים איבד את הכרתו בפתאומיות".

עוד נמסר: "יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות חיבור דפיברילטור, עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים, ובחסדי שמיים ליבו שב לפעום, והוא פונה כשהוא בהכרה מלאה במצב יציב להמשך טיפול בחדר הלם בבית חולים שערי צדק בירושלים".