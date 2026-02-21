כיכר השבת
"היה בלי דופק ובלי נשימה"

שבת בצהריים בבית שמש: פעוט בן שלושה שבועות איבד את ההכרה

כונני החירום הוזעקו בשבת בצהריים לשכונה החרדית בבית שמש, על מנת להעניק סיוע רפואי לפעוט בן שלושה שבועות, שהיה ללא דופק וללא נשימה | הפעוט הועבר להמשך טיפול בבית החולים (חדשות חרדים)

החייאה על תינוק בבני ברק | ארכיון (צילום: דוברות איחוד הצלה)

כונני החירום וההצלה, הוזעקו בשבת קודש בשעות אחה"צ, לבית בשכונת רמה ד' ברמת בעקבות דיווח על תינוק מחוסר הכרה.

תורני השבת של 'צוות הצלה' הרופא ד"ר שמואל שחר והחובשים אריה זייבלד ויהושע גוטליב שהגיע ראשון למקום מוסיף: "כשהגעתי למקום עם אמבולנס מד״א אותו אני מאייש, מסרו לי תינוק בן שלשה שבועות, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי ההורים איבד את הכרתו בפתאומיות".

עוד נמסר: "יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות חיבור דפיברילטור, עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים, ובחסדי שמיים ליבו שב לפעום, והוא פונה כשהוא בהכרה מלאה במצב יציב להמשך טיפול בחדר הלם בבית חולים שערי צדק בירושלים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר