כונני ההצלה והחירום הוזעקו במהלך השבת לשני מוקדים בשכונות חרדיות בירושלים, על מנת להעניק סיוע רפואי מציל חיים.

בליל שבת הוזעקו הכוננים למוסד רפואי בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים בעקבות דיווח על אשה שנחנקה.

תורני השבת של 'צוות הצלה' הפראמדיק נפתלי סופר וחובש מיחידת האופנועים מרדכי גרייפר מספרים: "כשהגענו למקום ראינו אשה כבת 80, מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי נוכחים במקום נחנקה מאוכל במהלך סעודת השבת".

עוד הם מספרים: "יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות כולל עיסויי לב והנשמות ובאמצעות ציוד ייעודי הוצאנו לה את האוכל מקנה הנשימה, ובחסדי שמיים ליבה שב לפעום והיא פונתה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה הר הצופים בעיר".

במקביל תורני השבת הפראמדיק נפתלי סופר והחובש פיני קריגר סיפרו: "ביצענו פעולות החייאה בליל שבת בגבר כבן 70 שהתמוטט בביתו בשכונת מקור ברוך בירושלים ונמצא ללא דופק ונשימה".

עוד הם סיפרו: "בחסדי שמיים לאחר פעולות החייאה מתקדמות, בסיוע צוות אט"ן של מד"א חזרו הדופק והנשימה והוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בירושלים".