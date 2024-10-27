אלפי בני תורה מהעיר בני ברק, גדשו במוצאי השבת את אולמות 'ארמונות חן' והרחובות הסמוכים למעמד האדיר 'רוממתנו לדורות' • בשיאו של הערב הופיעו גדולי ישראל אשר הטריחו עצמם ממרומי גילם לשאת דברי חיזוק והדרכה נגד פגעי הטכנולוגיה • הרחובות נחסמו, ומסכי ענק הועמדו להמונים שנותרו בחוץ • צפו בתיעוד ענק (חרדים)
מספר קורבנות הלחימה בצפון ובדרום מזנק בימים האחרונים - סיקור נרחב על ההוראה הצפויה של גדולי ישראל לבחורי הישיבות והאברכים | מעקב מעייריב - התופעה שרווחת במגזר הליטאי סביב הר הבית | מסע החיזוק של הגרח"פ ברמן לצרפת - כל הפרטים | הקמבק המתוכנן של בנט על הגב של החרדים (מעייריב)
שנה בלי ראש הישיבה והשיר המרגש לזכרו | אבל בגור: אלמנת ה'פני מנחם' נפטרה - סיקור חייה ודרכה האחרונה | צו המניעה מבג"ץ לבחירות לרבנות הראשית | כינוס בחורי הישיבות התימנים בראשות גדולי הדור מהעדה | הנס הרפואי שהתחתן והגיע להודות לראשל"צ (מעייריב)