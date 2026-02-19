למה חז"ל החביאו את הסוד של פורים דווקא בהלכות תשעה באב?

כולם מכירים את המאמר "משנכנס אדר מרבים בשמחה" – אבל למרבה ההפתעה הוא לא מופיע במסכת מגילה, אלא דווקא במסכת תענית, בתוך הלכות תשעה באב.

מה הקשר בין החורבן לשמחה הגדולה ביותר בלוח השנה היהודי?

המשפיע הרב אשר פרקש מגלה בשיעור מרתק חז"ל בחרו למקם את הציווי לשמחה דווקא מתוך העיסוק בחורבן.

תורת החסידות מאירה את המבט שלנו ומלמדת ש"ונהפוך הוא" אינו רק אירוע היסטורי – אלא כוח חי הפועל בכל חודש אדר מחדש. דווקא מתוך החושך מגיע האור הגדול ביותר, ודווקא השמחה שנולדת מתוך ההתהפכות היא שמחה בלתי מוגבלת – שמחה של "עד דלא ידע".

שיעור שישנה את המבט שלכם על חודש אדר ויעניק לכם כלים לשמחה אמיתית שפורצת גבולות.