כיכר השבת
שיעור מיוחד לאדר

למה חז"ל החביאו את הסוד של פורים דווקא בהלכות תשעה באב?

המשפיע הרב אשר פרקש מסביר בשיעור מרתק לשבת, עם הכניסה לחודש אדר, מדוע חז"ל בחרו למקם את הציווי לשמחה דווקא מתוך העיסוק בחורבן | שיעור שמשנה מבט על חודש אדר ומעניק כלים לשמחה אמיתית שפורצת גבולות (יהדות)

1תגובות
| צילום: צילום: ללא קרדיט
(צילום: ללא קרדיט)

כולם מכירים את המאמר "משנכנס אדר מרבים בשמחה" – אבל למרבה ההפתעה הוא לא מופיע במסכת מגילה, אלא דווקא במסכת תענית, בתוך הלכות תשעה באב.

מה הקשר בין החורבן לשמחה הגדולה ביותר בלוח השנה היהודי?

המשפיע הרב אשר פרקש מגלה בשיעור מרתק חז"ל בחרו למקם את הציווי לשמחה דווקא מתוך העיסוק בחורבן.

תורת החסידות מאירה את המבט שלנו ומלמדת ש"ונהפוך הוא" אינו רק אירוע היסטורי – אלא כוח חי הפועל בכל חודש אדר מחדש. דווקא מתוך החושך מגיע האור הגדול ביותר, ודווקא השמחה שנולדת מתוך ההתהפכות היא שמחה בלתי מוגבלת – שמחה של "עד דלא ידע".

שיעור שישנה את המבט שלכם על חודש אדר ויעניק לכם כלים לשמחה אמיתית שפורצת גבולות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יישר כח גדול
י. ק.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר