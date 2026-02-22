מעמד רב רושם של חיזוק והתעוררות נערך שבוע שעבר ב'גבעת שמואל', תחת הכותרת "מאורי האש". בכינוס השתתפו מאות אברכים וגבאי קודש המשמשים כחוד החנית של הקהילות בשמירה על צביון הבית היהודי וטהרת המשפחה אל מול פגעי הזמן והטכנולוגיה המשתנים.

במהלך הערב נשאו דברים גדולי הרבנים ומורי ההוראה, שעמדו בדבריהם על גודל האחריות המוטלת על כתפי הגבאים.

הרבנים הדגישו כי השמירה על הקהילה מתחילה בחינוך ובהסברה, וכי על גבאי הקודש - הממונים להיות דוגמה חיה של יראת שמיים וטהרה. בסיום דברי החיזוק, חתמו הממונים על התחייבות להמשיך בפעילותם הקדושה ולהוות משמרת לקדושת ישראל בקהילותיהם.

רגע השיא של המעמד, שהשאיר רושם עז על המשתתפים, היה הופעתו של בעל המנגן והגראמער הנודע, הרב יוסף צבי ניילנדר, בכישרונו הייחודי וביכולתו לחרוז חרוזים הנוגעים בנימי הנפש, הציב הרב ניילנדר מראה כואבת בפני הנוכחים.

בשיריו תיאר הרב ניילנדר את המציאות המטלטלת של בית שבו הטכנולוגיה הופכת למרכז, האב שעסוק במכשיר ואינו פנוי לנפש ילדיו המחפשים את מבטו, חוסר הפנאי ללמוד עם הילדים או לסייע בעבודות הבית, והבדידות השקטה של האישה בתוך ביתה שלה. "בית בלי לב", תיאר הגראמער את הנזק הרוחני והמשפחתי, ועורר את הקהל בדמעות.

המעמד נחתם בתחושת שליחות עמוקה, כאשר מאות הגבאים יוצאים לבתיהם ולקהילותיהם מצוידים בכוחות רעננים ובהבנה עמוקה של הנזקים הנפשיים והרוחניים הכרוכים בשימוש לא מבוקר בטכנולוגיה.