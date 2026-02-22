בית המשפט האריך את מעצר החסיד שחשוד בהפיכת הניידת בבני ברק

דרמה בבית המשפט השלום בתל אביב, חוקרי המשטרה הציגו הבוקר (ראשון) ראיות חדשות בפרשת הפיכת ניידת המשטרה בלב בני ברק, שהובילו להארכת מעצרו של החשוד המרכזי בפרשה, חסיד תושב ביתר עילית.

כזכור, האירוע הסעיר את המדינה כולה בשבוע שעבר, כאשר ניידת משטרתית נהפכה על צדה על ידי המון זועם.

האירוע הקשה התרחש בשבוע שעבר, כאשר שתי חיילות נכנסו בטעות ברכבן לרחוב חגי בבני ברק. בתוך זמן קצר התקהלו סביב הרכב עשרות מפגינים שהחלו בקריאות מחאה וחסמו את נתיב נסיעתן. כוחות משטרה שהוזעקו למקום כדי לחלץ את החיילות מהמצור, נתקלו בהתנגדות עזה מצד המון משולהב.

בשיא המהומה, לאחר שהחיילות חולצו בבטחה מהמקום, הופנה הזעם כלפי ניידת המשטרה שנותרה בשטח. בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות נראו עשרות צעירים כשהם מטלטלים את הרכב המשטרתי בחוזקה עד להפיכתו המלאה על הצד, תוך גרימת נזק כבד לרכוש המשטרתי בלב העיר.

במהלך הדיון היום בבית המשפט, נחשפו פרטים מחדר החקירות. החסיד המוכר למשטרה מפרשת החדירה של נערים חרדים ללבנון בעבר, הכחיש בתחילה כל מגע עם הניידת וטען כי לא היה מעורב באירוע כלל.

עם זאת, לאחר שהחוקרים הטיחו בו סרטוני אבטחה ותיעודים ממצלמות הגוף של השוטרים, שינה החשוד את גרסתו ומסר כי ייתכן שנדחף על ידי ההמון לעבר הרכב ונגע בו בטעות. במשטרה דוחים את הגרסה הזו בתוקף וטוענים כי התיעוד שבידיהם מצביע על יד מכוונת ומעורבות פעילה בהפיכת הרכב המשטרתי.

פרסום דבר הארכת המעצר הכה גלים בהיכלי הישיבות בבני ברק. בימים האחרונים נפוצו שמועות בקרב הציבור החרדי לפיהן כלל העצורים מההפגנה ברחוב חגי שוחררו תוך שעות ספורות הודות לשתדלנות של עסקנים מוכרים מול צמרת המשטרה.

עם היוודע החלטת בית המשפט על המשך מעצרו של החשוד, התברר כי בניגוד למסרים המרגיעים, המשטרה והפרקליטות נחושות למצות את הדין עם מי שחשוד בעבירות של וונדליזם והפרת סדר קשה. הפעם זה לא נגמר בשיחת טלפון של עסקן כלשהו, הפיכת ניידת היא חציית קו אדום שהמשטרה החליטה ללכת עליה עד הסוף.

כאמור, מעצרו של החסיד הצעיר מביתר עילית, הוארך כאמור בארבעה ימים לצורך המשך פעולות חקירה.