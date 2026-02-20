( צילום: כבאות והצלה לישראל )

לוחמי אש מתחנה אזורית יהודה פעלו היום בשריפה שפרצה בתלמוד תורה ברחוב חב״ד בביתר עילית, לאחר דיווח שהתקבל במוקדי החירום על עשן כבד העולה מהמקום.

עם קבלת הקריאה הוזנקו לזירה צוותים רבים, שכבר בדרכם הבחינו בעשן סמיך הנראה היטב מרחבי העיר. עם הגעת הכוחות למקום זוהתה בעירה משמעותית בשני קראוונים, כאשר קיימת סכנה ממשית להתפשטות האש למבנים סמוכים בשל הצפיפות במקום. הצוותים פעלו בשתי גזרות מרכזיות: איתור לכודים בתוך המבנים, לצד מאמץ לבלימת התפשטות האש למבנים סמוכים. במהלך פעולות הכיבוי קרס אחד המבנים היבילים, אך לוחמי האש הצליחו להשיג שליטה באירוע ולמנוע נזק רחב יותר.

- צילום: כבאות והצלה לישראל | צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל 10 10 0:00 / 0:11 ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

רב רשף אופיר בן צבי, מפקד המשמרת, מסר: ״עם הגעת הצוותים לזירה זיהינו בעירה משמעותית בשני קראוונים, כשהעשן הכבד נראה היטב מכל רחבי העיר. עיקר המאמץ התמקד בשלילת הימצאות לכודים בתוך המבנים ובמניעת התפשטות האש למבנים סמוכים הממוקמים בצפיפות".

"לוחמי האש חתרו למגע עם מוקד הבעירה תחת מעטפת עשן כבד וסכנת קריסה של המבנה, ואכן תוך כדי פעולות הכיבוי קרס המבנה היביל״.

בשלב זה לא דווח על נפגעים, והנסיבות לפרוץ השריפה נמצאות בבדיקה.