מעמד מרגש נרשם השבוע במעונו של הגאון הרב יהושע דוד טורצ'ין, מנהיג קהילות הישוב הישן בירושלים, שם התקבלו תלמידי כיתה ח' מתלמוד התורה על טהרת הקודש במודיעין עילית, העומד תחת נשיאותו של הגאון הרב צבי פרידמן.

התלמידים, הלומדים במוסד המקפיד על טהרת הקודש ושפת האידיש, עלו למעונו של הרב כדי להיבחן על תלמודם במהלך חודשי החורף האחרונים. הבחינה הקיפה את פרק "המניח" במסכת בבא קמא שנלמד בעיון, וכן את הפרק הראשון במסכת תענית שנלמד במסגרת לימודי הבקיאות.

במהלך הבחינה הביע הגרי"ד טורצ'ין את התפעלותו מרמת ידיעותיהם של התלמידים. הוא ציטט בפניהם את דברי מרן ה'חזון איש' על המשנה "והעמידו תלמידים הרבה", והסביר כי הכוונה היא ל"העמדה" באיכות גבוהה – דבר שניכר היטב על התלמידים הצעירים.

לאחר הבחינה שיתף הגרי"ד את התלמידים בסיפורים מכלי ראשון על מאורעות שהיו לו עם הגאון הרב מבריסק, ועורר אותם להמשיך ולעמול בתורה. בסיום המעמד, עברו התלמידים והמלמדים להתברך מהרב להמשך הצלחה בלימוד.